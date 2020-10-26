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馬雲批中國監管過強阻創新 胡錫進：應鼓勵尖銳聲音

經濟脈搏 13:12 2020/10/26

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馬雲批中國監管過強阻創新 胡錫進：應鼓勵尖銳聲音

阿里巴巴創辦人馬雲日前表示，中國金融「沒有系統性風險」，因為中國金融並沒有系統，並稱中國「管的能力很強，監的能力不夠，好的創新不怕監管」。馬雲「大膽」演講引起輿論熱議。《環球時報》總編輯胡錫進直言，馬雲演講引起很大震動，但一些不同甚至尖銳的聲音應該受到鼓勵和包容，因為寬鬆的思想氛圍方能讓新銳的想法迸發出來。

胡錫進周一（26日）在微博評論馬雲演講：「馬雲的演講在經濟圈引來很大震動。我不太懂金融，也分辨不准這一演講在金融圈所牽動的利益關係。但我認為，我們的社會需要有能帶來觸動甚至震動的討論，體制應該鼓勵、包容一些不同乃至尖銳的聲音。」

他指出，經濟領域的爭論應該就事論事，避免朝政治上綱上線，那樣才能共同促成寬鬆的思想氛圍，讓新銳的想法迸發出來，並有機會步入實踐。

胡錫進又坦言：「中國太需要有人創新，有人在前面闖了，原有的利益格局也應該承受危機感。」

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馬雲周六（24日）在中國金融四十人論壇（CF40）第二屆上海外灘金融峰會上演講，令人覺得罕有地非常敢言。

馬雲認為，西方的金融體系轉運了數十年，面臨老化問題，但中國正好相反。「中國不是金融系統性風險，中國金融基本上沒有風險，是缺乏系統的風險。」

他稱，中國在金融業方面是「青春少年」，沒有成熟的生態系統，大銀行更像是大江大河，但是我們今天需要湖泊、需要水塘，需要小溪小河，需要各種各樣的沼澤地。「缺少了這些生態系統，我們才會澇的時候澇死，旱的時候旱死，所以今天我們國家是缺乏健康金融系統的風險，我們要建設的是健康的金融系統。」

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馬雲演講中亦指出，創新一定要付出代價；真正的創新一定是沒有人帶路的，而創新一定會犯錯，問題不是怎樣不犯錯誤，而是犯錯之後能不能完善修正，堅持創新。「做沒有風險的創新，就是扼殺創新，這世界上沒有沒風險的創新。很多時候，把風險控制為零才是最大的風險。」

馬雲又明言，不能用昨天的辦法來管未來。他稱創新來自市場、基層和年輕人，對監管的挑戰越來越大，不過「監和管是兩件事」，監是看著你發展，關注你發展，管是有問題的時候才去管。「但是我們現在管的能力很強，監的能力不夠，好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管，我們不能用管理火車站的辦法來管機場，不能用昨天的辦法來管未來。」

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責任編輯：連兆鋒

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