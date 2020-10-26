▲ 【五中全會】新華社：五中今召開 中國正處戰略機遇期

中共第十九屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）今天（周一，26日）上午在北京召開。會議將審議被稱「十四五（2021-2025）」的五年規劃建議稿，以及描繪中國未來15年發展方向的「2035年遠景目標」建議稿。

新華社報道，五中全會於10月26日至29日在北京召開，「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃（十四五）和2035年遠景目標的建議」稿，已提請今次會議審議。

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五中全會下月26日開 政治局就十四五規劃提5必須

「十四五」規劃綱要編制完成後，將依照程序提請預定明年初召開的全國人民代表大會審查批准。

報道說，上一個五年規劃「十三五（2016-2020）」時期是中國全面建成小康社會決勝階段。目前「十三五」規劃目標任務即將完成，中國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新的大台階。

在十三五 中國經濟實力躍上新的大台階

報道引述中共中央政治局會議表示，當前和今後一個時期，中國發展仍然處於戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。要深刻認識中國社會主要矛盾發展變化帶來的新特徵新要求，增強機遇意識和風險意識，把握發展規律，發揚鬥爭精神，奮勇前進。

複雜內外政經局勢下，中共高層提出的內外「雙循環」發展模式，咸認將成為「十四五」規劃的核心理念。

報道表示，「十四五」時期是中國全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標之後，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的第一個五年。

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責任編輯：鄧國強

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