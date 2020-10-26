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【美國大選與中國】拜登這樣說中國 稱最大威脅俄羅斯

國情動向 14:37 2020/10/26

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【美國大選與中國】拜登這樣說中國 稱最大威脅俄羅斯

美國大選11月3日（下周二）舉行，時值中美關係陷入數十年低谷，特朗普政府內部鷹派勢力更高舉意識形態大旗，嘗試將「中國」與「中共」分割包圍，但民主黨候選人拜登相信不吃新冷戰一套。拜登向傳媒表示，美國的最大威脅是俄羅斯，而中國則是美國的最大競爭對手。惟拜登承認，美國與中國的競爭關係有可能變得涉及武力。

拜登接受哥倫比亞廣播公司（CBS）王牌節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）最新訪問，記者問哪個國家對美國構成最大威脅時，拜登這樣回答：

「我認為美國目前的最大威脅，就瓦解我們的安全和同盟體系來說，是俄羅斯。」

（Well, I think the biggest threat to America right now in terms of breaking up our security and our alliances is Russia.）

「其次，我認為（美國的）最大競爭對手是中國。視乎我們如何處理，這會決定中美是（相對良性的）競爭對手，還是較為嚴重、涉及武力的競爭關係。」

（Secondly, I think that the biggest competitor is China. And depending on how we handle that will determine whether we're competitors or we end up being in a more serious competition relating to force. ）

拜登倘當選 中國政策或與特朗普有2同5不同

拜登在訪問中又表示，美國「在世界上缺乏地位」（lack of standing in the world），是美國面臨一大威脅。他批評總統特朗普「擁抱獨裁者」並得罪美國所有朋友，北約盟友現在都不信任美國，特朗普正令美國喪失領導世界的能力。

儘管對中國強硬已成美國跨黨共識，而拜登團隊亦主張重塑中美關係，但拜登多名顧問今年來都表示反對「中美脫鉤」、「新冷戰」等主張。分析認為，拜登一旦入主白宮，會更重視做好美國自己的事，而非一味刻意打壓中國，務求重新建立美國全球領導地位，令自己在與中國的競爭中重拾優勢。

拜登投書中文媒體 稱當選將深化與台灣關係

拜登當選照圍中國「得歐洲者得天下」

紐時：拜登倘當選 中國損失或更大

【美國大選與中國】拜登稱最大威脅俄羅斯 這樣說中國

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責任編輯：連兆鋒

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