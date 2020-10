▲ 【美國大選與中國】拜登這樣說中國 稱最大威脅俄羅斯

美國大選11月3日(下周二)舉行,時值中美關係陷入數十年低谷,特朗普政府內部鷹派勢力更高舉意識形態大旗,嘗試將「中國」與「中共」分割包圍,但民主黨候選人拜登相信不吃新冷戰一套。拜登向傳媒表示,美國的最大威脅是俄羅斯,而中國則是美國的最大競爭對手。惟拜登承認,美國與中國的競爭關係有可能變得涉及武力。

拜登接受哥倫比亞廣播公司(CBS)王牌節目《60分鐘時事雜誌》(60 Minutes)最新訪問,記者問哪個國家對美國構成最大威脅時,拜登這樣回答:

「我認為美國目前的最大威脅,就瓦解我們的安全和同盟體系來說,是俄羅斯。」

(Well, I think the biggest threat to America right now in terms of breaking up our security and our alliances is Russia.)

「其次,我認為(美國的)最大競爭對手是中國。視乎我們如何處理,這會決定中美是(相對良性的)競爭對手,還是較為嚴重、涉及武力的競爭關係。」

(Secondly, I think that the biggest competitor is China. And depending on how we handle that will determine whether we're competitors or we end up being in a more serious competition relating to force. )

拜登在訪問中又表示,美國「在世界上缺乏地位」(lack of standing in the world),是美國面臨一大威脅。他批評總統特朗普「擁抱獨裁者」並得罪美國所有朋友,北約盟友現在都不信任美國,特朗普正令美國喪失領導世界的能力。

儘管對中國強硬已成美國跨黨共識,而拜登團隊亦主張重塑中美關係,但拜登多名顧問今年來都表示反對「中美脫鉤」、「新冷戰」等主張。分析認為,拜登一旦入主白宮,會更重視做好美國自己的事,而非一味刻意打壓中國,務求重新建立美國全球領導地位,令自己在與中國的競爭中重拾優勢。

