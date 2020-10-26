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【新疆疫情】喀什隱形患者增138  疑一因素讓疫情突襲（組圖）

社會熱點 15:11 2020/10/26

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【新疆疫情】喀什隱形患者增138  疑一因素讓疫情突襲

新疆喀什突然再爆新冠肺炎疫情，兩日內發現的無症狀感染者急增至138例。中國疾病預防控制中心前副主任楊功煥表示，目前還無法判定疫情原因，但應與當地冬季來臨，氣溫下降有關。

喀什地區疏附縣24日報告新增一例新冠肺炎的無症狀感染者。當地官方對她的密切接觸者進行核酸檢測後，又發現137例無症狀感染者。

新疆烏魯木齊7月時曾出現一波疫情，內地紅星新聞報道，截至8月2日，當地有超過500例確診。而新疆最後一次通報新增確診病例是在8月15日。

冬季來臨氣溫下降 病毒更活躍

針對出現大量無症狀感染者，報道引述楊功煥表示，由於不清楚流行病學調查的狀況，還無法判定具體原因，但指疫情和冬季來臨，氣溫下降有一定關聯。

她解釋，氣溫下降會讓新冠病毒活性有所增加，這也是疾病發生的規律。

【新冠肺炎】喀什突增137無症狀感染者  新疆嚴防疫情反彈  

【新冠肺炎】喀什封城傳言四起！公安籲戴好口罩  勿信謠勿傳謠（組圖）

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另外，楊功煥認為，這波疫情並不意味新疆防疫失敗，也不能斷定為疫情大面積蔓延。

她指，新疆兩波疫情都屬「小範圍的零星病例」，各地都可能出現疫情小波動，「但絕不會再出現1月時武漢的嚴重疫情，公眾不必太過恐慌」。

綜合央視和新疆官媒天山網報道，喀什已啟動全地區474.65萬人的核酸檢測。截至25日下午2時，已採樣283.53萬人，預計27日完成檢測工作。

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疏附縣站敏鄉、托克扎克鎮、吾庫薩克鎮、薩依巴格鄉等4個鄉鎮，也被列為疫情高風險地區。

喀什的對外交通則不受影響，包括航空、鐵路、公路等全部暢通。外地前往喀什的民眾不用被隔離，也不須攜帶核酸檢測報告。而要離開喀什的外地遊客，則須持7日內有效的核酸檢測陰性報告離境。

另一方面，國家衛健委公布內地周日（25日）新增20宗新型冠狀病毒確診病例，均為輸入病例（上海11宗、內蒙古2宗、陝西2宗、河北1宗、山西1宗、福建1宗、廣東1宗、四川1宗），累計確診病例85,810宗；無新增死亡病例，累計4634宗。

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責任編輯：鄧國強

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