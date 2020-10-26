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【美國大選】長痛不如短痛  習近平更喜歡特朗普連任？

國情動向 16:14 2020/10/26

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美國總統大選投票進入倒數計時，誰勝、誰輸、誰更有利中國戰略利益，始終是大選其中一個焦點議題；有一種說法是，與美國展開大國角力的中國，其實更盼望特朗普能連任總統；因為儘管特朗普對中國雖然極不友善，但在中方眼中，他只為中國帶來短痛，若能忍一時之痛，長期利益可期。

相反，更講國際合作的拜登，或許會更有效地牽制中國，為中國帶來時間長一點的痛楚。

根據美國媒體此前的報道，美方情報機構判斷「中國認為特朗普（Donald Trump）總統不可預測，更希望他不會取得連任」；特朗普自己則多次公開宣稱，民主黨籍候選人、前副總統拜登（Joe Biden）若勝選，「拜登贏，（等於）中國贏」。

特朗普尋求美國自閉　是中國期待的畫面

綜合各種表面因素，「中國盼望特朗普不連任」的推論似是理所當然。因特朗普上任以來，先是對中方發動貿易戰，又針對中國電信設備製造商華為祭出禁令，並且在南海、台灣、香港及新疆等問題蠢蠢欲動。

新冠疫情爆發後，特朗普更把美國疫情的全部責任推向中國，中美關係由此墮入數十年來低谷。

【中美角力】特朗普能否變中國心中「川建國」 還看一關鍵（組圖）

【美國大選】拜登倘當選 中國政策或與特朗普有2同5不同

但套用境外媒體的話，「恨歸恨，一些政治觀察家認為，北京權衡利弊得失，仍認為特朗普續留白宮對中國更有利」。

特朗普在過去4年來是更中國的死敵，但中國卻喜歡他當選，多過牌面對中國相對溫和的拜登，怎去理解這種矛盾心情？一切可從兩個問題思考。

其一：特朗普增加美歐裂痕，對中國帶來戰略機遇。

德國馬歇爾基金會的歐中關係問題專家巴爾金（Noah Barkin）稍早前對「世界報」（Die Welt）分析指，特朗普統治下的美國，不僅與中國關係急劇惡化，對歐盟來說，也無異於一場災難。

特朗普倘若當選，令美歐關係繼續低迷，巴爾金指出，歐盟會更傾向於擁有自己的戰略、不會一切跟隨美國，這一點對中國非常有利；他解釋，「歐洲與美國的裂痕越深，歐洲在爭議問題上，對中國採取強硬態度的意願就越薄弱」。

其二：特朗普「美國優先」戰略，削弱美國全球領袖地位，給中國空間取而代之。

美國外交政策（Foreign Policy）雜誌不久前刊登智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國戰略計劃主任杜如松（Rush Doshi）的文章說，美國國力消長一直是中國調整外交戰略的重要根據。

特朗普高唱「美國優先」之後，退出跨太平洋夥伴協定（TPP）和巴黎氣候協議，對中國和歐洲發動關稅戰，還在全球新冠肺炎疫情高峰時，讓美國退出世界衛生組織（WHO）。

【中美角力】特朗普本來暗「親華」？美媒稱3件事讓他改變立場

【美國大選與中國】微信竟成 美國華人撐特朗普陣地

而在每個美國撤退的地方，中國就前進，希望承接美國放棄的全球領袖地位。作為中國官方智囊之一，北京清華大學國際關係研究院院長閻學通對此說得很白：

特朗普的外交政策惡化了與盟友的關係，讓中國崛起時，不面臨西方集體圍堵，中國現在面臨的是冷戰結束後的最好國際戰略機遇。

在這種微妙的格局下，杜如松直指，中國雖也擔心特朗普連任後，中國將繼續遭逢美國的圍堵遏制、對抗威脅，但中方的評估是「以短期的高風險，提供中國長期的利益」。

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有分析更指，中國將會十分樂見美國外交政策失敗，因為這為中國外交成功、取代美國躋身全球領袖的好機會。

與特朗普形成強烈對比的是，拜登雖在牌面上對中國相對溫和；但他重視與歐洲及其他盟友的關係，美國發展與歐洲的關係，恐壓縮了中國在歐洲的外交空間；同時，拜登未來亦可能聯同盟友，與中國展開一個接一個議題的競爭。

這一幕一旦出現，中國要承受的中美角力痛楚，不僅未必比特朗普輕，且還可能是長更長遠的。中國可能要進一步調整戰略，確保自己不處於下風。

責任編輯：鄧國強

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