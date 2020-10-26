  • 27°C
香港時間 : 20201026日 (一) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】中國制裁波音防務等企業 反制美國對台軍售

國情動向 16:35 2020/10/26

分享：

針對美國再對台軍售，中國外交部發言人趙立堅今天表示，將對參與軍售的洛克希德馬丁（Lockheed Martin Space Systems）、波音防務（Boeing Defense, Space & Security）和雷神（Raytheon）等美國軍工企業，及相關個人實體祭出制裁。

波音防務是波音集團旗下的子部門，業務範圍包括國防、太空及安全。

據人民網等中國媒體報道，趙立堅下午在中國外交部例行記者會中，作上述表示。

他說，中國已多次指出，美國向台灣出售武器裝備，「嚴重違反『一個中國』原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和安全利益」。中國對此強烈反對，予以強烈譴責。

趙立堅說，為維護國家利益，中國決定採取必要措施，對洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音防務和雷神（Raytheon）等美國企業，和在售台武器過程中「發揮惡劣作用」的美國有關個人和實體，實施制裁。

他強調，中國再次敦促美國恪守「一個中國」原則的承諾和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台任何軍事聯繫，並指將繼續採取必要措施，捍衛國家主權和安全利益。

美國時間21日，美國國防安全合作署（DSCA）發布新聞稿指出，美國國務院已批准3筆對台軍售，並已正式知會國會。

這3筆軍售包括海馬斯多管火箭系統、增程型距外陸攻導彈、F-16新式偵照莢艙，總值約18.113億美元、折合港幣140億元，是美國總統特朗普（Donald Trump）上任後第8次對台軍售。 

責任編輯：鄧國強

下一篇文章

【美國大選】長痛不如短痛 習近平更喜歡特朗普連任？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【抗美援朝70周年】習近平暗指美軍能被打敗 釋3大訊號
【抗美援朝70周年】習近平暗指美軍能被打敗 釋3大訊號
【中美角力】破美軍神話、中國人民惹不得 習近平談韓戰警告美國
【中美角力】破美軍神話、中國人民惹不得 習近平談韓戰警告美國
【中美角力】中方超密集見美商 胡春華作一承諾有玄機？
【中美角力】中方超密集見美商 胡春華作一承諾有玄機？
中方倘不承認BNO作旅行證件有何影響？ 一文看清BNO與特區護照6大分別
中方倘不承認BNO作旅行證件有何影響？ 一文看清BNO與特區護照6大分別
華為5G外破美圍堵 與沙特簽協議開發阿拉伯語AI技術
華為5G外破美圍堵 與沙特簽協議開發阿拉伯語AI技術
【華為禁令】抗衡Google生態鏈 華為發布海外搜尋引擎及地圖
【華為禁令】抗衡Google生態鏈 華為發布海外搜尋引擎及地圖