【中美角力】中國制裁波音防務等企業 反制美國對台軍售

針對美國再對台軍售，中國外交部發言人趙立堅今天表示，將對參與軍售的洛克希德馬丁（Lockheed Martin Space Systems）、波音防務（Boeing Defense, Space & Security）和雷神（Raytheon）等美國軍工企業，及相關個人實體祭出制裁。

波音防務是波音集團旗下的子部門，業務範圍包括國防、太空及安全。

據人民網等中國媒體報道，趙立堅下午在中國外交部例行記者會中，作上述表示。

他說，中國已多次指出，美國向台灣出售武器裝備，「嚴重違反『一個中國』原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和安全利益」。中國對此強烈反對，予以強烈譴責。

趙立堅說，為維護國家利益，中國決定採取必要措施，對洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音防務和雷神（Raytheon）等美國企業，和在售台武器過程中「發揮惡劣作用」的美國有關個人和實體，實施制裁。

他強調，中國再次敦促美國恪守「一個中國」原則的承諾和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台任何軍事聯繫，並指將繼續採取必要措施，捍衛國家主權和安全利益。

美國時間21日，美國國防安全合作署（DSCA）發布新聞稿指出，美國國務院已批准3筆對台軍售，並已正式知會國會。

這3筆軍售包括海馬斯多管火箭系統、增程型距外陸攻導彈、F-16新式偵照莢艙，總值約18.113億美元、折合港幣140億元，是美國總統特朗普（Donald Trump）上任後第8次對台軍售。

責任編輯：鄧國強