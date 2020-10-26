【華為5G】NEC取代華為參與英國5G　目前市佔不到1%

英國政府早前封殺華為5G技術後，正尋找替代供應商。日本媒體周一（26日）引述英國政府消息報道，英國政府將與NEC合作發展英國國內的5G行動通訊系統。

這對NEC來說是重要利好，原因是它在全球無線基地台市場市佔率不到1%，這將是其擴大5G相關業務的好機會。

根據《日本經濟新聞》及共同社等報道，根據英國政府透露，英國國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）上周五（23日）赴日本，與NEC董事長遠藤信博舉行會談，此行主要是為了簽署英日經濟夥伴關係協定（Economic Partnership Agreements，EPA）。

美國封殺華為 NEC受惠

而此行中，英日亦討論了5G合作事宜。英國國際貿易部隨後在官方Twitter表示，日本與英國將簽署脫歐之後的雙邊自由貿易協定，NEC亦將協助英國佈建5G網路。

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報道表示，由於美國特朗普政府出於安全保障方面的擔憂，要求英國不採用華為的5G產品，今年7月，英國政府決定在5G系統排除華為設備－－自2020年12月31日起，將停止購買新的華為設備，該國5G網路現有的華為設備，也必須在2027年前拆除。

歐美國家排擠華為5G技術，對NEC而言，是個擴張市場佔有率的好機會。

報道指出，全球的5G基站市場，原本由華為（Huawei）、瑞典愛立信 （Ericsson）及芬蘭諾基亞（Nokia）三足鼎立，這三家公司囊括了80％市佔。華為系統陸續出局，愛立信與諾基亞也在增加訂單，非前日本公司能拿下多少市佔還尚不清楚。

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責任編輯：鄧國強

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