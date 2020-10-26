  • 25°C
香港時間 : 20201026日 (一) 20:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為5G】NEC取代華為參與英國5G　目前市佔不到1%

經濟脈搏 19:29 2020/10/26

分享：

英國政府早前封殺華為5G技術後，正尋找替代供應商。日本媒體周一（26日）引述英國政府消息報道，英國政府將與NEC合作發展英國國內的5G行動通訊系統。

這對NEC來說是重要利好，原因是它在全球無線基地台市場市佔率不到1%，這將是其擴大5G相關業務的好機會。

根據《日本經濟新聞》及共同社等報道，根據英國政府透露，英國國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）上周五（23日）赴日本，與NEC董事長遠藤信博舉行會談，此行主要是為了簽署英日經濟夥伴關係協定（Economic Partnership Agreements，EPA）。

美國封殺華為 NEC受惠

而此行中，英日亦討論了5G合作事宜。英國國際貿易部隨後在官方Twitter表示，日本與英國將簽署脫歐之後的雙邊自由貿易協定，NEC亦將協助英國佈建5G網路。

【華為5G】一帶一路「粉絲」意大利  首度否決華為5G協議

【華為5G】美封殺華為蔓延歐洲巴爾幹  保加利亞等3國加入

報道表示，由於美國特朗普政府出於安全保障方面的擔憂，要求英國不採用華為的5G產品，今年7月，英國政府決定在5G系統排除華為設備－－自2020年12月31日起，將停止購買新的華為設備，該國5G網路現有的華為設備，也必須在2027年前拆除。

歐美國家排擠華為5G技術，對NEC而言，是個擴張市場佔有率的好機會。

報道指出，全球的5G基站市場，原本由華為（Huawei）、瑞典愛立信 （Ericsson）及芬蘭諾基亞（Nokia）三足鼎立，這三家公司囊括了80％市佔。華為系統陸續出局，愛立信與諾基亞也在增加訂單，非前日本公司能拿下多少市佔還尚不清楚。

【中美科技戰】華為調侃蘋果：他們才出首部5G手機  華為已第三代了

華為5G外破美圍堵 與沙特簽協議開發阿拉伯語AI技術

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美科技戰】華為調侃蘋果：他們才出首部5G手機 華為已第三代了
今日
【中美科技戰】華為調侃蘋果：他們才出首部5G手機 華為已第三代了
【華為5G】美封殺華為蔓延歐洲巴爾幹 保加利亞等3國加入
今日
【華為5G】美封殺華為蔓延歐洲巴爾幹 保加利亞等3國加入
【華為5G】一帶一路「粉絲」意大利 首度否決華為5G協議
今日
【華為5G】一帶一路「粉絲」意大利 首度否決華為5G協議
【華為禁令】抗衡Google生態鏈 華為發布海外搜尋引擎及地圖
2020/10/24
【華為禁令】抗衡Google生態鏈 華為發布海外搜尋引擎及地圖
【華為禁令】華為前三季收入增速降至9.9% 供應鏈承巨壓
2020/10/23
【華為禁令】華為前三季收入增速降至9.9% 供應鏈承巨壓
硬件 創新科技及應用 通訊科技 科技產品 科技戰 經濟 5G 特朗普 產品 貿易

下一篇文章

馬雲批中國監管過強阻創新 胡錫進：應鼓勵尖銳聲音
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為5G】華為抗美秘密武器曝光 天罡芯片能撐到明年底
【華為5G】華為抗美秘密武器曝光 天罡芯片能撐到明年底
【華為5G】歐洲是否禁華為5G爆內訌 協會譴責政客
【華為5G】歐洲是否禁華為5G爆內訌 協會譴責政客
【中美科技戰】美國主流電訊商擬棄用中國貨 找印度代工手機
【中美科技戰】美國主流電訊商擬棄用中國貨 找印度代工手機
【芯片產業】首間芯片大學今南京揭牌 助打造千億產業群
【芯片產業】首間芯片大學今南京揭牌 助打造千億產業群
iPhone 12藍「醜」上熱搜　被稱似拖鞋恐爆退貨潮（組圖）
iPhone 12藍「醜」上熱搜　被稱似拖鞋恐爆退貨潮（組圖）
橋水達利奧：中國被所有人低估 基金今年回報達25%
橋水達利奧：中國被所有人低估 基金今年回報達25%