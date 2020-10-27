▲ 山東公務員向桶裝水注母豬催情素？公安稱調查

內地近日網傳山東乳山市統計局員工，因對幹部任用不滿，而向單位桶裝水注射母豬催情素，致多名同事身體異常。官方回應指，確有統計局工作人員涉嫌投毒，但投放的是「醫用注射液」，網傳信息有誇大和編​​造成分，公安機關正對案件進行審理。

乳山市政府在官方微博通報指，2019年7月，乳山市公安機關接到報案後，對統計局工作人員於某進行立案偵查。經查實，於某在單位飲用水中投放醫用注射液。案件已移送檢察機關，正依法審理中，將對涉事人員依法從嚴查處，有關情況將依法依規對外公開。網民發布的乳山市統計局一名工作人員涉嫌投毒的信息與此相關，但有關表述與查實情況確實有較大出入，存在明顯誇大和編​​造成分。請勿傳播不實信息。

知情人士：並非發情激素 警方已介入

近日，內地微信群熱傳一段聊天記錄稱，山東威海乳山市統計局一名在職公務員因為對幹部任用不滿意，為了報復社會，在網上購買了刺激母豬發情用的激素，通過針管注射進統計局日常喝的大桶水里，統計局所有的辦公室都在喝被投毒的水。

內地紅星新聞引述乳山市統計局一位知情人士透露，確有此事，但實際情況與網傳截圖有出入。 「情況並非網上說的那麼嚴重，投的物質是激素類，但不是網上說的發情激素。」

該知情人士還稱，此事已發生有一段時間，但當地人都沒有說這件事，不知為何近段時間在網上傳開了。

上述網傳聊天記錄顯示，「自2017年8月開始，在兩年的時間裡，乳山市統計局上至局長、下至保安，大家都像吃了四月肥一樣的長肉……局長李某飛到北京協和醫院去檢查，檢查結果是他體內的三合激素：丙酸睾丸素、黃體酮、苯甲酸雌二醇嚴重超標。這種激素是給母豬催情刺激交配用的，人不可能接觸到，醫生建議他報警。」

「李局長回來後，把統計局可能存在激素污染的環節全部摸排一遍，沒有找到原因。後來在統計局內部的垃圾桶裡找到了裝獸用激素的玻璃瓶，由此發現了投毒的兇手。兇手在長達兩年半的時間裡不斷地用注射器向統計局各個辦公室的大桶水投毒。」

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