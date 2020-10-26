【中美角力】外交部宣布反制 6間駐華美媒須申報人事及財務紀錄

中美媒體戰持續。為反制美國將6間中國傳媒駐美機構列為「外國使團」，中方要求6間美國媒體駐華分社，於7日內，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。

據外交部網站公布，這6家美國媒體分別是美國廣播公司（ABC）、洛杉磯時報、明尼蘇達公共電台、美國國家事務出版公司、新聞周刊（Newsweek）、美國專題新聞社。

外交部：做法是被迫反制 是正當合理防衛

外交部發言人趙立堅稱，近年來，美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報導活動無端設限，無理刁難，不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓。他指，中方上周已經表明了嚴正立場，要求美方改弦更張，糾正錯誤，撤回將中方6家媒體作為「外國使團」列管。但美方全然不顧中方正當合理要求和嚴正警告，執意升級對中國媒體駐美機構和人員的政治打壓和污名化行動。

趙立堅強調，中方上述措施完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛。美方有關做法專門針對中國媒體，是基於冷戰思維和意識形態偏見，嚴重損害中國媒體的聲譽和形象，嚴重影響中國媒體在美正常運作，嚴重干擾中美正常人文交流，暴露其自我標榜的所謂「新聞自由」的虛偽性。中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓。

美國國務院21日宣布，決定將6家中國媒體在美分支機構，列作「外交使團」，包括《一財全球》、《解放日報》、《新民晚報》、中國社會科學出版社、《北京周報》和《經濟日報》。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，並非要對有關機構在美發布的內容設限，只想確保美國民眾可將自由媒體的報道與中共文宣間作區別。

美國此前已在2月及6月，先後將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報發行公司、美國海天發展公司、中國中央電視台、中國新聞社、《人民日報》及《環球時報》9家中國媒體列為外交使團，這些媒體須遵守與外國駐美使館和領事館類似的要求，包括向美國當局披露職員名單和人事任免，註冊在美的現有物業，在購買或出租物業前亦需要獲得批准。

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責任編輯：蒯宇澄

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