中國1至9月規模以上工業企業利潤 按年跌2.4%

1至9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額43665.0億元（人民幣，下同），按年下降2.4%，降幅比1至8月份收窄2.0個百分點。1至9月份，規模以上工業企業中，國企實現利潤總額11303.1億元，年降14.3%；股份制企業實現利潤總額30681.1億元，下降3.6%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額12443.0億元，增長2.6%；私企實現利潤總額12748.3億元，下降0.5%。

1至9月份，採礦業實現利潤總額2674.3億元，年降37.2%；製造業實現利潤總額37060.2億元，增長1.1%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3930.5億元，增長2.6%。在41個工業大類行業中，21個行業利潤總額按年增加，20個行業減少。

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1至9月份，規模以上工業企業實現營業收入74.23萬億元，按年下降1.5%；發生營業成本62.53萬億元，下降1.4%；營業收入利潤率為5.88%，按年降低0.06個百分點。9月末，規模以上工業企業資產總計123.68萬億元，按年增長6.7%；負債合計70.11萬億元，增長6.6%；所有者權益合計53.57萬億元，增長6.8%；資產負債率為56.7%，按年持平。

9月末，規模以上工業企業應收賬款16.24萬億元，按年增長14.3%；產成品存貨4.53萬億元，增長8.2%。1至9月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.24元，按年增加0.07元；每百元營業收入中的費用為8.94元，按年增加0.15元。

9月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為82.9元，按年減少6.8元；人均營業收入為136.9萬元，按年增加2.8萬元；產成品存貨周轉天數為18.9天，按年增加1.7天；應收賬款平均回收期為54.6天，同比增加7.1天。9月份，規模以上工業企業實現利潤總額6464.3億元，按年增長10.1%，增速比8月份回落9.0個百分點。

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責任編輯：游昊雲

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