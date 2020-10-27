▲ 【五中全會】中美科技戰下求生存 十四五規劃重中重

中共五中全會本周登場，時值中美科技戰白熱化，美國重手打擊中國科技發展，嘗試逆轉中國崛起趨勢。中國如何在封堵中突圍，並伺機扭轉劣勢，料是中國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃（十四五規劃）的重大課題，更是國家推進實現2035年遠景目標，實現民族復興大戰略下一步的大前提。

十四五規劃會將「中國製造2025」戰略化整為零、重新包裝的消息已流傳了頗長時間。中國過去幾年一度高調力推中國製造2025，有意見認為此舉加重了美國對中國崛起的憂慮，間接促成美國近年重錘打擊華為等中國科企。

的確，中方近年也未再公開談到中國製造2025，但中國要從「製造大國」變為「製造強國」志向顯然未變，十四五規劃勢會變相繼續推動中國製造2025，推動中國高新科技產業發展。

但十四五規劃預料不會只是中國製造2025的重製版，還會是升級版，「拔尖補底」。中國製造2025的十大領域，新一代信息技術、先進軌道交通裝備、航空航天裝備、高檔數控機床和機器人、農業機械裝備、電力裝備、生物醫藥及高性能醫療器械、新材料、海洋工程裝備及高技術船舶，以及節能與新能源汽車，主要都是終端技術和應用設備，而且西方普遍已在這些領域有穩固基礎，中國處於追趕狀態。

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中央今年以來特別談到區塊鏈、數字貨幣、量子科技等新興技術，意味已開始優化高新科技產業戰略，不能一味靠追，還要依靠創新，設法「拔尖」彎道超車。這些科技現時尚處萌芽階段，中國與美國差距相對並不明顯；中國數字貨幣等部分領域，甚至比美國更有條件先行。

至於「補底」，中美芯片戰已充分暴露出中國科技「應用發達、基礎薄弱」短板，凸顯中國在基礎科學研究方面投入不足，導致核心技術易受外部掣肘尷尬局面。國務院8月推出37項優惠措施支持半導體產業發展，這實際上亦只是中國需要補底的其中一項，十四五規劃需要有全局部署。

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中國科研開支近年雖然顯著上升，總額全球第二，但仔細看的話依然與美國等西方國家有不少差距。聯合國教科文組織統計研究所（UNESCO Institute for Statistics）數據顯示，按購買力平價（PPP）計算，中國研究和開發（R&D）支出約達3,720億美元，佔GDP約2%；美國數字則約為4,760億美元，佔GDP約2.7%。每100萬居民有多少研究人員方面，中國的1,089人更只有美國4,205人的約四分一。

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