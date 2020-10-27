  • 27°C
香港時間 : 20201027日 (二) 11:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【孟晚舟案】加拿大騎警首曝光  策劃拘捕孟晚舟關鍵24小時

國情動向 10:35 2020/10/27

分享：

【孟晚舟案】加拿大騎警首曝光  策劃拘捕孟晚舟關鍵24小時

觸發加拿大與中國關係急促惡化的華為副董事長、首席財務長孟晚舟案，在加國再度開庭，這次聚焦在執法部門拘押孟晚舟過程中，是否存在濫權。當日參與拘捕行動的加拿大騎警隊（RCMP）證人作供時，首度曝光自接到行動通知、策劃拘捕、再到逮獲孟晚舟的細節，整個過程為時約一天。

而孟晚舟被捕當日，遭帶進小房間裡的畫面也曝光。

加拿大英屬哥倫比亞最高法院（B.C. Supreme Court）在當地時間26日開庭，孟晚舟身穿黑色外套、淺灰色衫及深灰色褲子到場。此次聆訊預計進行5天。

辯質疑疑拘捕程序違法  加警作供回應

當日參與拘捕孟晚舟的皇家騎警耶普（Winston Yep）首先接受控方盤問。他稱，他在行動的前一天，收到要逮捕孟晚舟的通知，當時他清楚華為是世界最大的電訊公司之一，但不知道誰是孟晚舟。但他預期這是一宗大案，為此聯絡了他的上司。

而在行動前一晚，參與拘捕的加拿大騎警隊（RCMP）和邊境服務局（CBSA）執法人員開會，如何進行拘捕；但因無法確定孟晚舟會搭乘的班機，也擔心其他旅客安全，他們放棄在機上的逮捕行動。

耶普憶述，RCMP及CBSA的這整場會議為時約30分鐘，最後決定，當孟晚舟落機後，CBSA先以入境問題為由扣留對方，完成後RCMP就行使逮捕孟晚舟拘捕令。

而孟當天是乘搭國泰航空編號CX838的航班。

雖然孟晚舟代表律師一直質疑加拿大皇家騎警隊、又或邊境局與美方先聯絡，存在不當的交流，但遭到否認。耶普表示，CBSA先以入境問題拘留孟晚舟，再由騎警隊逮捕，期間都沒有與美方聯絡過。

為何不在機上拘捕？原來有此考量

邊境局對孟晚舟進行了3小時蒐證，包括查扣她的電子設備手機、筆記型電腦等，放在美國聯邦調查局提供的袋子裡。這一點被孟晚舟律師團窮追猛打，指在沒有律師陪同下，邊境局的要求及處理違法，侵犯了孟晚舟的權利。

但耶普則在庭上指出，沒收孟晚舟的電子設備是拘捕令內容的一部分

而孟晚舟當天被邊境局人員帶進小房間的畫面也曝光。根據媒體報道，孟晚舟當時穿著輕便的她，被指完全沒有意識到自己面臨嚴重的指控，而且從此失去某種程度的自由。

警強調搜查孟晚舟電子設備是正常程序

此次加國騎警與邊境局人員出庭，當地專家、不列顛哥倫比亞大學與加拿大全球政治國際法研究主席教授拜爾斯（Michael Byers）表示，CBSA在沒有律師的情況下，質疑孟的證詞，可能會「改變遊戲規則」。

加拿大皇家騎警和加拿大邊境服務局官員是在2018年12月，於溫哥華機場拘留孟晚舟，孟晚舟則在被捕的第2天，就以高達1000萬美元的保釋金獲釋，目前以軟禁的形式在她數百萬美元的溫哥華豪宅，過著有限自由的生活。

目前孟的律師團主張這是美國當局精心策劃的秘密逮捕計劃，侵犯孟的權利。該官司預計要到2021年才能對引渡做出最終決定，大多數法律專家表示，此案可能會一直處理到加拿大最高法院。

責任編輯：鄧國強
 

下一篇文章

【五中全會】中美科技戰下求生存 十四五規劃重中重
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

華為5G外破美圍堵 與沙特簽協議開發阿拉伯語AI技術
華為5G外破美圍堵 與沙特簽協議開發阿拉伯語AI技術
中方倘不承認BNO作旅行證件有何影響？ 一文看清BNO與特區護照6大分別
中方倘不承認BNO作旅行證件有何影響？ 一文看清BNO與特區護照6大分別
【中美角力】破美軍神話、中國人民惹不得 習近平談韓戰警告美國
【中美角力】破美軍神話、中國人民惹不得 習近平談韓戰警告美國
【中美角力】中方超密集見美商 胡春華作一承諾有玄機？
【中美角力】中方超密集見美商 胡春華作一承諾有玄機？
【抗美援朝70周年】習近平暗指美軍能被打敗 釋3大訊號
【抗美援朝70周年】習近平暗指美軍能被打敗 釋3大訊號
【華為禁令】抗衡Google生態鏈 華為發布海外搜尋引擎及地圖
【華為禁令】抗衡Google生態鏈 華為發布海外搜尋引擎及地圖