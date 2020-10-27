  • 27°C
香港時間 : 20201027日 (二) 12:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的

國情動向 11:35 2020/10/27

分享：

【中美科技戰】「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的

中美科技戰白熱化，中國又因美國對台軍售宣佈制裁波音等3家美國防務企業之際，「中國太空站拒絕美國申請加入」消息在內地網絡火速傳開。隨住美國主導的國際太空站預計需在2020年代退役，打造中的中國太空站料會成為全球唯一運作太空站。不過，中國太空站「拒絕美國參與」其實已是舊聞，這消息嚴格上也言過其實，大概算是8分真2分假。

「中國太空站將美國拒之門外」消息這兩天在微博火了起來，不少內地傳媒亦刊登相關文章。內容大致是，中國太空站（又稱空間站）計劃接獲近30個國家申請參與，中國批准了其中近20個，並拒絕了美國。消息不同版本的具體數字有所出入，有的更稱有18國申請，唯獨美國遭到拒絕。

這則消息在此時刻固然令中國民間相當「解氣」，但實情是這已是去年的新聞，中國雖然確實拒絕了美國，但並無排斥美國參與中國太空站計劃。

真相：美國機構申請科研實驗未有入選

2019年6月，中國與聯合國外層空間事務司（UNOOSA，United Nations Office for Outer Space Affairs）公佈，雙方專家審議後決定，來自17個國家、23家實體申請的合共9個科研計劃，入選中國太空站第一輪合作項目，這些實驗未來會搭載於中國太空站上升空。

中國太空站第一輪合作項目共接獲來自27個國家，42個計劃申請，其中來自美國機構的計劃落選，未能入圍。中國載人航天工程總設計師周建平指出，中國太空站沒有排斥任何國家，也沒有限定任何範圍，只是「從科學價值和技術考量來講，美國的項目沒達到要求的標準」。

中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖有片）

中國載人航天工程辦公室副主任、載人航天工程新聞發言人林西強稱，中國太空站選項目有嚴格遴選標準：

  • 首先，要符合聯合國和平利用外太空基本原則
  • 第二，項目的科學意義要突出，能夠大幅帶動相關科學技術領域進展，或能有效促進項目申請國家的航天科學技術發展和科研能力提升
  • 第三，技術方案要合理可行，具有良好的工程可實施性，不對太空站構成威脅
  • 最後，能夠自行承擔項目研發經費

中國未排斥美國 美國卻立法排斥中國

對於中美航天領域合作前景，林西強重申，中國願意與世界上所有以和平利用太空為目的的國家和地區，在載人航天領域開展合作與交流。「遺憾的是，美國國會出台的有關法案禁止美方在航天領域與我開展合作，嚴重阻礙了中美航天交流合作的正常發展。只要美方取消不具建設性的法案，中美在載人航天領域是有廣闊的合作前景的。」

美國法律中有一條《沃爾夫條款》，禁止美國太空總署（NASA）與中國從事技術交流。條款由共和黨前眾議員沃爾夫（Frank Wolf）提出，2011年生效。條款以國籍劃線，阻止美國航天科學家與中國同行交流，實際上是歧視之餘，也被指阻礎了美國自身航天科技發展，在美國科學界也引起不少質疑。

中國太空站建造全曝光 2022建成抗衡美國霸權（組圖有片）

美國太空計劃排斥中國現象在90年代已經出現。當時美國、俄羅斯帶頭，聯同加拿大、日本、歐洲等16個國家打造國際太空站，中國曾經申請加入，但被拒絕。

中國太空站料2022年前後建成

現在中國已有能力獨自建造太空站。中國2016年與UNOOSA 簽署《利用中國空間站開展國際合作諒解備忘錄》，商定利用中國太空站為各國提供科學實驗機會，並在未來為他國航天員或載荷專家提供在軌飛行機會。

中國太空站三步走戰略，目前更已實現了兩步。中國太空站預料於2022年前後建成並投入使用，實現最後一步。

  • 第一步：實現航天員天地往返，神舟一號至六號已實現
  • 第二步：全面突破發展太空站的核心技術，如航天員出艙行走、太空交會對接、太空實驗室、貨運補給、多人中長期生存；天宮二號和神舟十一號、天舟一號圓滿完成
  • 第三步：建立大規模長期載人駐留的太空站

中國版穿梭機來也 「可重複使用航天器」返回成功

美國太空人為何海面降落 不是計數比中國差

中國火星任務 一次滿足美國25年願望

 

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

航天科技 地緣政治 科技戰 外交 中國 美國 中美關係 美國太空總署 聯合國

上一篇文章

【中美角力】美對台出售魚叉反艦導彈 可威脅大陸部份沿海城市

下一篇文章

【孟晚舟案】加拿大騎警首曝光 策劃拘捕孟晚舟關鍵24小時
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】破美軍神話、中國人民惹不得 習近平談韓戰警告美國
【中美角力】破美軍神話、中國人民惹不得 習近平談韓戰警告美國
【抗美援朝70周年】習近平暗指美軍能被打敗 釋3大訊號
【抗美援朝70周年】習近平暗指美軍能被打敗 釋3大訊號
【華為禁令】抗衡Google生態鏈 華為發布海外搜尋引擎及地圖
【華為禁令】抗衡Google生態鏈 華為發布海外搜尋引擎及地圖
【中美角力】中方超密集見美商 胡春華作一承諾有玄機？
【中美角力】中方超密集見美商 胡春華作一承諾有玄機？
中方倘不承認BNO作旅行證件有何影響？ 一文看清BNO與特區護照6大分別
中方倘不承認BNO作旅行證件有何影響？ 一文看清BNO與特區護照6大分別
華為5G外破美圍堵 與沙特簽協議開發阿拉伯語AI技術
華為5G外破美圍堵 與沙特簽協議開發阿拉伯語AI技術