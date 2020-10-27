▲ 【中美科技戰】「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的

中美科技戰白熱化，中國又因美國對台軍售宣佈制裁波音等3家美國防務企業之際，「中國太空站拒絕美國申請加入」消息在內地網絡火速傳開。隨住美國主導的國際太空站預計需在2020年代退役，打造中的中國太空站料會成為全球唯一運作太空站。不過，中國太空站「拒絕美國參與」其實已是舊聞，這消息嚴格上也言過其實，大概算是8分真2分假。

「中國太空站將美國拒之門外」消息這兩天在微博火了起來，不少內地傳媒亦刊登相關文章。內容大致是，中國太空站（又稱空間站）計劃接獲近30個國家申請參與，中國批准了其中近20個，並拒絕了美國。消息不同版本的具體數字有所出入，有的更稱有18國申請，唯獨美國遭到拒絕。

這則消息在此時刻固然令中國民間相當「解氣」，但實情是這已是去年的新聞，中國雖然確實拒絕了美國，但並無排斥美國參與中國太空站計劃。

真相：美國機構申請科研實驗未有入選

2019年6月，中國與聯合國外層空間事務司（UNOOSA，United Nations Office for Outer Space Affairs）公佈，雙方專家審議後決定，來自17個國家、23家實體申請的合共9個科研計劃，入選中國太空站第一輪合作項目，這些實驗未來會搭載於中國太空站上升空。

中國太空站第一輪合作項目共接獲來自27個國家，42個計劃申請，其中來自美國機構的計劃落選，未能入圍。中國載人航天工程總設計師周建平指出，中國太空站沒有排斥任何國家，也沒有限定任何範圍，只是「從科學價值和技術考量來講，美國的項目沒達到要求的標準」。

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中國載人航天工程辦公室副主任、載人航天工程新聞發言人林西強稱，中國太空站選項目有嚴格遴選標準：

首先，要符合聯合國和平利用外太空基本原則

第二，項目的科學意義要突出，能夠大幅帶動相關科學技術領域進展，或能有效促進項目申請國家的航天科學技術發展和科研能力提升

第三，技術方案要合理可行，具有良好的工程可實施性，不對太空站構成威脅

最後，能夠自行承擔項目研發經費

中國未排斥美國 美國卻立法排斥中國

對於中美航天領域合作前景，林西強重申，中國願意與世界上所有以和平利用太空為目的的國家和地區，在載人航天領域開展合作與交流。「遺憾的是，美國國會出台的有關法案禁止美方在航天領域與我開展合作，嚴重阻礙了中美航天交流合作的正常發展。只要美方取消不具建設性的法案，中美在載人航天領域是有廣闊的合作前景的。」

美國法律中有一條《沃爾夫條款》，禁止美國太空總署（NASA）與中國從事技術交流。條款由共和黨前眾議員沃爾夫（Frank Wolf）提出，2011年生效。條款以國籍劃線，阻止美國航天科學家與中國同行交流，實際上是歧視之餘，也被指阻礎了美國自身航天科技發展，在美國科學界也引起不少質疑。

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美國太空計劃排斥中國現象在90年代已經出現。當時美國、俄羅斯帶頭，聯同加拿大、日本、歐洲等16個國家打造國際太空站，中國曾經申請加入，但被拒絕。

中國太空站料2022年前後建成

現在中國已有能力獨自建造太空站。中國2016年與UNOOSA 簽署《利用中國空間站開展國際合作諒解備忘錄》，商定利用中國太空站為各國提供科學實驗機會，並在未來為他國航天員或載荷專家提供在軌飛行機會。

中國太空站三步走戰略，目前更已實現了兩步。中國太空站預料於2022年前後建成並投入使用，實現最後一步。

第一步：實現航天員天地往返，神舟一號至六號已實現

第二步：全面突破發展太空站的核心技術，如航天員出艙行走、太空交會對接、太空實驗室、貨運補給、多人中長期生存；天宮二號和神舟十一號、天舟一號圓滿完成

第三步：建立大規模長期載人駐留的太空站

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責任編輯：連兆鋒