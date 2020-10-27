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【中美角力】美對台出售魚叉反艦導彈 可威脅大陸部份沿海城市

國情動向 12:04 2020/10/27

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魚叉導彈是美軍現役主力反艦導彈

中國決定制裁3間美國軍工企業後，華盛頓政府周一（26日）隨即宣布擴大將對台軍售方案，出售100套、總值約23.7億美元的岸置型魚叉（Harpoon）反艦導彈系統。台灣的國防部周二（27日）證實消息，指軍售案有望1個月後生效。該版本的魚叉導彈是美軍現役主力的高亞音速反艦導彈，250公里的射程，意味台軍的反艦及反登陸實力將大幅強化，甚至擁有對大陸沿海地區先發制人的能力。

大陸官媒表示，中國不放任美國對台軍售，美國軍工企業將為此付出代價。大陸外交部此前已多次公開反對軍售案，表明會採取措施捍衛主權。

本次軍售案包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射導彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習導彈、411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸器、25輛雷達卡車等。該批導彈系統可能分為25個單位，分散部署於台灣各個軍事基地，在開戰時採取機動位移躲避攻擊的方式，與目前台灣海軍海鋒大隊使用的陸射型雄風2型、雄風3型導彈搭配使用。台軍認為大陸目前的技術，難以同時干擾兩種以上的導彈系統，且上述導彈飛行高度大多在10米以下，難以被發現。

【中美角力】美推140億對台軍售  含阻解放軍搶灘神器（組圖，有片）

【中美角力】美再對台售武  中方智囊暗警告：小心波音遭制裁（組圖）

另有台媒分析，導彈系統未來也有望部署在澎湖等外島地區，採機動方式部署，其打擊力能涵蓋大陸沿海省份，包括浙江、福建的內陸地區，對解放軍大型軍艦及陸上重要據點都能具有精準的攻擊壓制戰力。台軍多款軍艦也能發射魚叉導彈，包括海軍濟陽級、派里級銘傳與逢甲軍艦、海軍劍龍級潛艦等。

魚叉導彈分多個版本，本次對台出售的是艦射型與陸射型

資料顯示，魚叉導彈是美國海空軍現役最主要的反艦武器，可從不同平台發射，其中RGM-84是艦射型與陸射型、AGM-84空射型、UGM-84潛射型，其最高飛行速度為0.85馬赫，根據發射平台不同，最大射程可達90至310公里。經製造商波音公司不斷改良，魚叉Block II具備岸攻與陸攻能力。

台灣的總統府感謝美方提供重要的防衞武器，形容軍售案可促使台軍防衛戰力現代化，加速提升不對稱戰力。台灣會持續與美國及其他理念相近國家合作，維護印太區域的和平穩定。台灣的外交部則指，本次是美國總統特朗普上任以來第9次，也是今年第4次的對台售武，展現美國高度重視台灣的防務。

【台海局勢】台軍擴後備部隊專責反登陸 守衛關鍵設施

【中美角力】美推動對台軍售傳再多兩項 MQ-9無人機及反艦導彈

責任編輯：陳建錫

外交 軍事 國防 特朗普 解放軍 中國 美國 波音 美軍 反艦武器

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