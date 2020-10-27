【中美角力】回應美國搞局 環時：大陸軍機或飛越台灣本島

▲ 環時指大陸軍機可能飛越台灣本島

美國擴大對台軍售方案，再次觸發大陸官方不滿。官媒《環球時報》周二（27日）刊登評論指，大陸對美國軍工企業的制裁，必將隨著時間逐漸加強。在民進黨的配合下，美國利用台灣實施破壞大陸崛起的圖謀，但隨着大陸軍力增長，台灣已成為被「圍困起來的孤島」，尋求美國支持搞「台獨」將是死路一條。

文章指出，台美關係近年快速升溫，它與早些年台美慣性延續彼此關係有了性質上的不同，雙方強化勾結，呈現出對大陸瘋狂「切香腸」的表現。然而，台美這樣做與台海地區的力量對比變化方向完全是逆著來的，大陸掌控台海局勢的能力愈來愈強，不會讓美國支持的局面發酵下去。事實上，大陸方面的綜合反擊已經大範圍啟動，並在迅速產生效果。近段時間大陸連續在台海地區軍演，軍機抵近台灣島，解放軍全面準備各種對台灣行使主權的軍事措施已是顯而易見。

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至於美國的高層級官員訪問台灣、美國軍機飛越台灣且證據確鑿、美台搞公開的軍事交流合作等，都可能成為激發解放軍戰機飛越台灣島的理由。大陸要明確警告民進黨當局，如果台軍敢屆時對大陸飛越台灣島的軍機開火，就意味著戰爭爆發，解放軍將對台軍給予毀滅性打擊。美國對台軍售同樣不能不斷放任下去，要讓台當局買一筆美國軍火，尤其是購買進攻性武器就付出一些相應代價，直到向其做出解放軍將摧毀那些新購武器的終極警告和攤牌。

文章強調，台灣就是已被大陸力量圍困起來的孤島，台當局回到「九二共識」、與大陸共同維持台海和平局面是唯一選項，用尋求美國支持搞台獨則是死路一條。這是大陸的力量和14億中國人民意志共同決定的，台當局根本沒有逆潮流而動的本錢。

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責任編輯：陳建錫