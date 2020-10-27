國家互聯網信息辦公室26日宣布，為針對網絡「自媒體」傳播亂象，自即日起對手機瀏覽器進行專項集中整治，重點聚焦擾亂網絡傳播秩序等突出問題，實施「靶向治療」。首批整治名單包括UC、QQ、華為、360、搜狗、小米、vivo、OPPO等8款影響力較大的手機瀏覽器。

網信辦表示，此次整治主要解決以下3大突出問題，包括發布「自媒體」違規採編的各類互聯網新聞信息，如歪曲解讀經濟民生政策、散布「小道消息」、翻炒舊聞等；發布「標題黨」文章，如惡意浮誇、冒名炒作等；發布違背社會主義核心價值觀的不良信息，如低俗圖文影片、炒作明星緋聞私隱等。

▲ 華為小米等8款手機瀏覽器 列國家網信辦首批整治名單

行動由即日起至下月9日，各手機瀏覽器要對照問題清單深入開展自查整改，舉一反三全面清理違規信息、嚴管「自媒體」帳號。另要求各手機瀏覽器建立完善總編輯負責制、內容審核管理規範，從制度層面採取有效措施，防止擾亂網絡傳播秩序問題。

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整改期間，8款手機瀏覽器要切實做好「一公告、兩審核」，「一公告」即10月27日8時，各手機瀏覽器要在首屏顯著位置發布自查整改公告並PUSH推送全量用戶，自覺接受社會監督。

「兩審核」即10月28日15時前，各手機瀏覽器要按照整改要求向屬地網信部門提交細化整改工作安排，經審核同意後開展自查整改；自查整改結束之日，即11月9日17時前，各手機瀏覽器向網信部門提交自查整改報告和內容運營制度規範並接受審核。

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責任編輯：游昊雲

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