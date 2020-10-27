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【螞蟻上市】馬雲受惠螞蟻IPO  可望躍為全球第11大富豪

經濟脈搏 13:41 2020/10/27

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【螞蟻上市】馬雲受惠螞蟻IPO  可望躍為全球第11大富豪

螞蟻集團 （新上市編號：06688）  將以創全球紀錄的募資規模，完成首次公開募股（IPO）後，阿里巴巴集團聯合創始人馬雲可望因此躍為全球第11大富豪。

騰訊證券報道，按照螞蟻集團在上海科創板和港交所 （0388） 的發行價計算，馬雲持有公司8.8%股權價值274億美元，折合2023億港元，這將讓他在彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）的個人淨資產達到716億美元，折合5549億港元，可望躍為全球第11大富豪。

【螞蟻上市】螞蟻集團6688IPO孖展火熱　半日錄404億超購11倍

【螞蟻上市】據報螞蟻上市令中金承銷規模超高盛大摩，居全球第三

另據福布斯（Forbes）26日報道，因為螞蟻集團IPO，馬雲的財富可望增加270億美元、折合2092億港元，這位前英文老師不但成為中國首富，而且在福布斯億萬富翁榜上升至第12名。

馬雲財富或增至716億美元 折合5549億港元

據報道，螞蟻集團從2014年開始發放員工股份激勵，至少有18人將因IPO成為億萬富翁。其中，螞蟻集團董事彭蕾是僅次於馬雲的最大個人股東，擁有價值52億美元、折合403億港元的股份；螞蟻集團董事長井賢棟的持股價值31億美元、折合240億港元。

【螞蟻上市】支付寳創立僅17年 螞蟻集團如何改變内地人生活習慣？

【螞蟻集團】Alipay+概念曝光 謀推全球電子錢包互通

螞蟻集團預計將透過在上海與香港IPO募集約345億美元、折合2674億港元，打破阿美石油公司（Saudi Aramco）2019年12月創下的290億美元紀錄，募資規模創全球第一。

螞蟻集團創始於2004年，當時阿里巴巴集團推出了「支付寶」，在電子商務網站上為買家和賣家提供託管服務。2013年，螞蟻集團被賦予了存錢和從帳戶餘額中賺取利息的能力。

隨後，該公司開始向小企業提供信貸，從消費金融業務向外擴展，並最終擴展到區塊鏈、雲端運算和人工智慧等服務領域。

責任編輯：鄧國強

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