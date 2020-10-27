【芯片產業】官媒再批芯片熱潮屬「虛火」 第3代半導體是元凶？

內地多間大型芯片企業先後爆煲，令地方政府及投資者血本無歸，迫使官方開始正視箇中問題。官媒中新社旗下雜誌今日（27日）刊文指出，芯片這類新興產業令無數商家一擁而上，主打第3代半導體的低水平重複建設案例不斷出現，這種充滿盲目性的熱潮只是「虛火」，對產業發展弊大於利。

《中國新聞周刊》訪問了多名專家，對芯片業有深入了解的諮詢公司老闆曹幻實指，國內的半導體企業目前以生產功率器件（變換和控制電路功率的零件），原因是需求量大、門檻不高，許多新企業都會拿這種產品練手及填補產能。同時，在全國遍地開花的還有第3代半導體項目，即所謂的化合物半導體。但她指出，其嚴格來說不應稱作第3代半導體，因為它「不比前兩代先進，也無法替代前兩代，只是各有用途，很多項目方拿著第3代半導體的概念忽悠政府」。

另一名業內人士指出，第3代半導體有耐高壓、耐高溫高速等特性，可用於5G網絡的通信芯片、藍光激光照明器件、新基建中耐高壓的器件等。不過，它的工藝需求很低，精度要求也較粗糙，最高精度只需250納米。在目前全球市場中，它的市場份額連1％都不到。但由於原材料的問題，中國現在還沒有甚麼廠家能夠生產，都在炒概念，而且第3代半導體產品的價格相較其他兩種半導體高，這也決定了其是個小眾市場，普通百姓不一定用得起。

亦有媒體指出， 中國第3代半導體從材料，到設計，再到晶圓製造都處於起步階段。除了個別企業有成熟的設計能力，其他還是小批量階段。有分析認為 ，目前沒有任何國家在新興的第三代技術佔據主導地位，中國若加快研發步調、且取得成果的話，可望提升本國企業的競爭力。

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中國半導體行業協會副理事長、清華大學教授魏少軍則指出，在先進工藝節點產能不足的情況下，國內半導體行業規劃的產能主要集中在40至90納米工藝之間，預計建成後可能出現部分節點產能過剩。重複建設的直接後果是使得投資分散。

今年1至8月中國半導體企業IPO募資規模高達661.74億元人民幣，是2019年全年的5.93倍，是2018年的42.47倍。科創板半導體企業的市盈率，即市值和利潤的比值超過100倍，意味著半導體企業都獲得相當高的估值。但文章指出，全國3000多家芯片設計企業中，擁有自己的知識產權、依據市場需求設計出高端芯片的企業較少。不少企業在設計出一款芯片後，就會藉科創板上市流程和門檻的便利匆忙上市。在這個行業內，年銷售額過億元並非難事。

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責任編輯：陳建錫