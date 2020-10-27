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美直踩中國底線？駐日美軍司令：可運兵釣魚島防衛

國情動向 14:04 2020/10/27

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中美地緣政治角力恐升級。美國與日本周一（26日）起舉行聯合軍演，駐日美軍司令施奈德宣稱，兩國整合性的部隊運作能力，可運送部隊到釣魚島（日本稱尖閣諸島）防衛。日媒指出，這可視為美軍牽制中國的發言，恐引發中國反彈。

中方過去一直強調，釣魚島是中國固有領土。而確保領土主權不受損，被視為中國的政治底綫。

美國與日本26日起在日本周邊進行「銳劍」（Keen Sword）海陸空軍事演習，為期11天。

日本放送協會（NHK）報道，施奈德（Kevin Schneider）與日本防衛省武官最高領導、統合幕僚長山崎幸二，周一在日本海上自衛隊護衛艦加賀號（DDH-184）上舉行記者會。

日媒：美軍表態意在牽制中國

施奈德在記者會上表示，實施聯合演習，清楚地展示了美日同盟不斷增強的力量。他並說，美日整合性的部隊運作能力，可運送戰備部隊到釣魚島進行防衛。

施奈德今年7月時也曾說，對於釣魚島的狀況，美國有協助日本政府的義務。美軍考量強化對周邊海域的警戒與監視，對日本提供支援。

日本防衛省的相關人士表示，中國近期在釣魚島周邊活動頻繁，美軍的表態可視為對中國的牽制。

責任編輯：鄧國強

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