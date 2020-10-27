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【五中全會】彭博唱好十四五：中國經濟或十年內超美

經濟脈搏 16:31 2020/10/27

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【五中全會】彭博唱好十四五：中國經濟或十年內超美

中共十九屆五中全會周一（26日）至周四召開，預定審議關於制定十四五規劃（2021-2025）的建議。彭博社認爲，這項規劃可能推動中國經濟在十年內超越美國。 

彭博社報道，十四五規劃預料將以科技創新、經濟自立和加強環保爲核心。除了十四五規劃，五中全會也將審議關於制定2035年遠景目標的建議。

報道認爲，中國經濟如果能從新冠肺炎疫情衝擊中，迅速復蘇過來、並保持近年來的增長方向，中國經濟將在未來十年裡超越美國，但與美國的磨擦或會進一步升級。

【五中全會懶人包】十四五、2035與雙循環  關係25年國運

【五中全會】新華社：五中今召開  中國正處戰略機遇期

在此前提下，中國實施任何保護國民經濟、使之不受世界經濟動盪影響措施，都會在國內獲得支持。

中國將採取措施　保中國經濟不受外部衝擊

私募股權公司春華資本創始人胡祖六認同這一評估，中國目前倡議的「自力更生」，便是要通過投資研發、創新來發展國內經濟動能，這是應對外部環境不確定的應有審慎做法。

但胡祖六也認爲，這並不意味著中國將否定其長期的「對外開放」政策而向內轉。

【五中全會】中美科技戰下求生存 十四五規劃重中重

【五中全會】中國轉軌內循環為主  五中要解決三大問題

事實上，美媒此前亦曾分析，中國與其他貿易夥伴國的關係緊繃，影響中國進入這些出口市場和取得外國技術的能力；中國當局正努力讓國家經濟在國內消費支出和科技發展支撐下，靠己力成長。

此前，國家工信部曾表示，要將5G、積體電路、生物醫藥等重點領域納入十四五規劃，引導企業突破核心技術，加強關鍵核心技術和產品攻關，有力有效解決「卡脖子」問題。

十四五強調的發展項目，預料將包括電腦和智慧手機的半導體、5G電信、人工智慧（AI）和其他若干領域。

【五中全會】中國轉軌內循環為主  五中要解決三大問題

五中全會下月26日開　政治局就十四五規劃提5必須

責任編輯：鄧國強

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