【WeChat禁令】美上訴法院駁回司法部訴求 大選前Wechat免下架

美國上訴法院周一（26日）駁回司法部提出，立即禁止蘋果和Google美國應用商店提供騰訊（00700）WeChat下載服務的要求。這意味美國大選前，WeChat將免於在美國被下架。

第九巡迴上訴法院在裁決中指，華府沒有提交充足的證據，顯示阻止美國民眾從手機應用軟件商店把相關軟件下載有迫切性，若不阻止可能帶來不可挽回的損害。發言指，聆訊將排期在明年一月處理。

美國三藩市地方法院法官上周五拒絕司法部立即實施WeChat禁令的申請，司法部就裁決上訴至第九巡迴上訴法院。

WeChat用戶表示，該裁決將可避免「數百萬美國人依賴的一個主要社交平台被史無前例地關閉」。

美國總統特朗普8月簽署行政命令，要求下架WeChat以及禁止美國個人和企業與WeChat交易等，禁令原定於9月20日開始生效。其後由多名華裔律師發起成立的「美國微信用戶聯合會」其後在加州北部聯邦地區法院就禁令提出訴訟，指控禁令違憲，要求法院阻止禁令實施。

【WeChat禁令】美要求恢復執行微信禁令 地方法官不領情

WTO裁定美徵關稅違反全球貿易規則 美提上訴

另外，針對世界貿易組織（WTO）上月公佈裁決，認定美國在與中國的貿易戰中對數千億美元商品徵收關稅違反了全球貿易規則。路透引述一位WTO官員表示，美國周一對該裁決提出上訴。

WTO一個三人小組上月裁定，華盛頓並未證明在301條款調查後對中國商品徵收的關稅是履行其義務的合理例外。

美國代表團指，WTO小組的報告反映出WTO錯失了一個重大機會，未能開始解決每個尋求平衡和公平世界貿易體系的成員國面臨的最嚴重問題，即尋求在廣泛工業領域取得主導地位的激進的國家政策。

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責任編輯：蒯宇澄