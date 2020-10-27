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【中美角力】蓬佩奧訪問印度 籲美印共同努力應對中國威脅

國情動向 18:26 2020/10/27

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正出訪印度新德里的美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo) 今日表示，美國和印度必須共同努力，應對中國給安全和自由帶來的威脅。中國外交部批評蓬佩奧只是老調重彈，促停止炒作「中國威脅」。

路透社報道，蓬佩奧周一與美國國防部長埃斯珀(Mark Esper)一同抵達新德里，參加年度戰略對話。蓬佩奧在與印度外交部長蘇杰生(Subrahmanyam Jaishankar)和國防部長拉吉納特·辛格(Rajnath Singh)舉行會談之前表示:「今天是我們這兩個偉大民主國家走得更近的新機會。 」

美國總統特朗普把對中國的強硬立場作為謀求連任的一個關鍵部分，蓬佩奧近來一直在努力強化和盟友的聯繫，以對抗中國在該地區日益增長的影響力。目前中印關係緊張，兩國軍隊在喜馬拉雅山邊界發生衝突。

報道指，美印雙方將在周二晚些時候簽署一項軍事協議，允許印度獲得先進的美國衛星和地圖數據，以提高其導彈和無人機的精確度。

在北京，外交部發言人汪文斌回應表示，蓬佩奧對中方的攻擊指責，不過是老調重彈，毫無事實依據，也暴露了他所持有的冷戰思維和意識形態的偏見。他指，中方敦促蓬佩奧，摒棄冷戰零和思維，停止炒作中國威脅，停止挑撥中國同地區國家的關係，停止破壞地區和平穩定的錯誤行徑。

【中美角力】蓬佩奧下周起訪印度等亞洲4國 擬提及中國威脅

【中印衝突】解放軍士兵越界被俘 西部戰區促放人：找牛時迷路

【中美科技戰】美國主流電訊商擬棄用中國貨 找印度代工手機

責任編輯：蒯宇澄

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