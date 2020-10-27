人幣中間價逆周期因子淡出使用 料人幣加大雙向波動

繼10月中旬中國人民銀行宣布將外匯風險準備金從20％下調為0後，外匯市場再出大招，中國外匯交易中心證實，人民幣兌美元中間價報價模型中的「逆週期因數」淡出使用。市場認為，此舉等於放手讓市場供需決定匯率，預期人民幣雙向波動或將加大。

中國外匯市場自律機制秘書處周二（27日）晚間公告稱，今年以來，外匯市場運行平穩，國際收支趨於平衡，人民幣匯率以市場供求為基礎雙向浮動、彈性增強。近期部分人民幣兌美元中間價報價行基於自身對經濟基本面和市場情況的判斷，陸續主動將人民幣對美元中間價報價模型中的「逆週期因數」淡出使用。

外匯市場自律機制秘書處表示，調整後的報價模型有利於提升報價行中間價報價的透明度、基準性和有效性，也是外匯市場自律機制中市場主體發揮作用的體現。

據官網介紹，外匯市場自律機制接受中國人行的指導，對人民幣中間價報價行為進行規範。

路透社稍早前引述消息人士報道，人行已要求報價行將人民幣兌美元中間價定價機制中的逆周期因子恢復中性，以更好反映匯率靈活性，更體現市場驅動匯率形成雙向波動。

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消息發出後，離岸人民幣兌美元（CNH）一度跌破6.72關口，官方消息發布後，CNH跌幅已收窄，暫報6.6994。

今年以來，人民幣對美元中間價累計升值了近4%，人民幣對美元即期匯率升值了3.7%，離岸人民幣對美元匯率的累計升值幅度近3.8%。人行本月早些時候已經將遠期售匯外匯風險準備金率歸零，延緩人民幣升值步伐。

澳新銀行中國經濟學家邢兆鵬表示，讓中間價逆周期因子回歸中性，短期會加大市場波動。「不過逐漸地，市場共識會回歸到逆周期因子歸零實際上是央行宣布6.7是合意的均衡利率」，從而波動有望再次降低，市場預期分化。他並表示，央行料不會完全取消逆周期因子，而是保留使用這一工具的空間。

外匯專家韓會師則撰文指出，隨著人行退出常態化的市場干預，隨之而來的一定是匯率的大幅波動。如果人行始終保持定力，基本不干預市場，那麼就要對人民幣的波動區間具有充分的想像力。

【知識庫】何謂「逆周期因子」？

所謂「逆周期因子」，是根據宏觀經濟等基本面變化動態調整，引導市場在匯率形成中，更關注宏觀經濟等基本面情況，並對沖因為市場情緒而放大的單邊市場預期，從而推出的中間價報價公式「中間價=收盤價＋一籃子貨幣匯率變化＋逆周期因子」。

人民銀行於2017年5月26日，首次引入「逆周期因子」，人民幣其後轉強，2018年初人行建議各報價行「可以調整」報價模型中的「逆周期系數」，使其恢復中性；當年6月起人民幣快速下跌，市場貶值預期再起，8月24日央行宣布重啟逆周期因子。

責任編輯：蒯宇澄

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