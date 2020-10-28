▲ 【美國大選】特朗普被指輸掉中美貿易戰 根本沒什好炫耀

中美角力白熱化之中，美國大選下周登場。美國總統特朗普極力宣揚他在中美貿易戰的「 戰績」，爭取選民支持連任，但美國有線電視新聞網（CNN）網站卻發表文章，直指特朗普在這場與中國的貿易中早已敗了，並沒有多少成果可以炫耀。

美國CNN這篇文章題為「特朗普承諾打贏與中國的貿易戰，但他失敗了（Trump promised to win the trade war with China. He failed）」。

文章指，特朗普發誓要削減美國貿易逆差，但恰恰相反，美國貿易逆差已經達到歷史高點；他希望中國購買更多美國產品，但中國的購買量並沒有美國當局希望的那樣多。此外，在美國公司最關心的重大結構性議題上，他幾乎未取得任何進展。

美國推動中國結構性改革 沒有寸進

儘管特朗普承諾要通過對中國商品徵收重稅來縮小美國的貿易逆差，但8月份美國進口超過出口的額度擴大至逾670億美元、折合5192億港元，為14年來最高水平；據美國人口普查局統計，8月美國對華貿易逆差比7月下降約7%，但仍達到約260億美元、即逾2000億港元。

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文章指，美國總體貿易逆差的增加更多，與新冠疫情而非美中關係有關；隨著各國關閉經濟，疫情導致外貿停滯。即使在疫情暴發之前，美國進出口之間的差額也比特朗普上任時大。

與美國形成強烈對比的是，CNN文章說，隨著中國經濟重新放開，該國進出口一直在激增。中國海關的數據顯示，雖然中國貿易受到新冠疫情衝擊，但9月份中國對美國的貿易順差約為310億美元。

文章又指，中美貿易戰最開始還對美國農民造成重創，儘管最近美國大豆銷售的復蘇開始減輕美國農民的一些痛楚。

曾任美國全國對外貿易理事會主席長達15年的美國戰略與國際問題研究中心專家威廉·賴因施說，「最重要的一點是，關稅措施在美國造成大量附帶損害，沒有達到預期目的」。

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2020年伊始，特朗普與中方達成一項有限的貿易協議：兩國同意削減一些關稅，使得北京得以避免美方對約1600億美元中國商品加徵額外關稅。中國還同意在未來幾年購買價值2000億美元的美國產品。

美國貿易逆差持續擴大 經濟表現又差過中國

賴因施說，「特朗普會失敗的理由很清楚。你可以從他未能在所謂的『結構性議題』上取得進展看出這一點，這些結構性議題是（其政府）行動的首要基礎」。

文章列舉一系列數字，反映中國正在擺脫新冠疫情，經濟表現遠好過美國；其中，中國經濟上季度按年增長4.9%，連續第二個季度實現正增長。國際貨幣基金組織預計，中國經濟今年將增長1.9%，而相比之下美國和歐洲經濟將顯著收縮。國際貨幣基金組織預測，中國將是唯一在2020年實現經濟擴張的主要經濟體。

中美不斷升級的緊張關係，甚至也未能阻擋美國公司試圖擴大與中國的業務往來。美國對華直接投資2020年前6個月實際上按年增長6%。

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責任編輯：鄧國強

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