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【中美角力】蓬佩奧指控中國 試圖消除不符中共思想的宗教信仰

國情動向 11:28 2020/10/28

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中美人權角力不斷，美國國務卿蓬佩奧點名中國、伊朗及北韓，形容是迫害宗教自由最嚴重的國家，以脅迫手法令人民不敢發聲，並指控中國試圖消除所有不符中共思想的信仰和信念。

蓬佩奧周二（27日）在國際宗教自由日發表聲明，強調宗教自由及其他人類尊嚴相關議題，是美國外交政策核心，又稱美國今年2月成立「國際宗教自由聯盟」以來，已有31個國家加入。而新冠肺炎疫情爆發以來，許多國家釋放因信仰遭不當囚禁的人士，讓他們得以與家人團聚，呼籲其他國家效法。

聲明強調，每個地方的每個人都有權相信或不相信宗教信仰，並指美國為促進和保護宗教自由，感到自豪。

今年6月，中國外交部回應美國「國際宗教自由報告」時稱，中國政府依法保護中國公民的宗教信仰自由，中國各類信教群眾有2億人，宗教教職人員38萬多人，宗教團體約5500個，依法登記的宗教活動場所14萬多所。中國各族人民享有充分的宗教信仰自由。

外交部又批評，相比之下，美國國內少數族裔宗教狀況令人擔憂，指美國國內有長期、系統性的種族歧視問題。

【中美角力】中國宣布制裁美國宗教自由大使布朗巴克、參議員魯比奧等4人

【中美角力】美發報告批中國遏制宗教 中方則指疫情突顯美國人權危機

【中美角力】美國再把中國等9國 列為宗教自由特別關注國

責任編輯：林佩怡

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