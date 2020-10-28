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蓬佩奧致敬中印衝突死亡印軍 美國印度簽署防務協議

國情動向 11:28 2020/10/28

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【美國大選 中印衝突 印太戰略】美國印度簽署防務協議 蓬佩奧致敬中印衝突死亡印軍

美國大選前一周，特朗普政府加強印太戰略針對中國外交攻勢。美國與印度舉行外長、防長「2+2」對話，雙方簽署防務協議，美國會與印度分享高精度地圖與衛星影像等軍事資料。美國國務卿蓬佩奧更刻意提到，中國印度6月邊境流血衝突，稱向衝突中印度死亡官兵致敬。

美印「2+2」對話周二（27日）在印度新德里海德拉巴宮舉行，雙方簽署《基本交流與合作協議》（BECA，Basic Exchange and Cooperation Agreement）。美國會向印印分享機密衛星和傳感器數據，能夠幫助印度導彈瞄准或部署軍隊。根據該協議，美方還會在供應給印度的戰機上，引入最新導航技術。

美國為拉攏印度對抗中國，今次可謂做足功夫。「2+2」對話前，美國國務卿蓬佩奧、國防部長埃斯珀專門前往印度國家戰爭紀念碑獻花，蓬佩奧提到中印邊境流血衝突，稱向「最近在加勒萬河谷失去生命的士兵表示敬意」，又點名中國，聲言與印度「站在一起」，「應對中國共產黨威脅」。

特朗普被指輸掉中美貿易戰  根本沒什好炫耀

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishanka）、防長辛格（Rajnath Singh）則沒有提到中國，大致表示重視與美國夥伴關係以應對當前挑戰，維護以規則為基礎的國際秩序。

中國印度兩軍6月在加勒萬河谷地區，爆發兩國45年來首次有人死亡軍事衝突。印度方面承受20死76傷，中國方面亦有傷亡，但未公開數字。

包圍中國 澳洲事隔13年重返馬拉巴爾軍演

今次是美國與印度第3次「2+2」對話，時值美國大選前一周，而印度疫情持續爆發也未有阻礙雙方面對面會談，形式和級別引起各種解讀。分析認為，這固然是特朗普政府選前展示外交「政績」的最後衝刺，但也顯示了美印關係日趨成熟，兩國合作對抗中國趨勢不會因為美國選舉周期而改變。

對於蓬佩奧一如既往地，不管走到哪裏都是說中國，中國外交部發言人汪文斌指出，蓬佩奧對中方的攻擊指責已不是甚麼新鮮事，暴露他所持有的冷戰思維和意識形態的偏見。

汪文斌要求蓬佩奧摒棄冷戰零和思維，停止做3件事：停止炒作中國威脅，停止挑撥中國同地區國家的關係，停止破壞地區和平穩定的錯誤行徑。

亞洲北約圍中國？美國傳統智慧竟說不

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德國也宣佈「印太戰略」 中國歐洲關係面臨大考

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責任編輯：連兆鋒

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