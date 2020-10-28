  • 26°C
香港時間 : 20201028日 (三) 11:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】中國想特朗普還是拜登贏？華爾街顧問這樣估算

國情動向 10:50 2020/10/28

分享：

【美國大選】中國想特朗普還是拜登贏？華爾街顧問這樣估算

中美關係陷入低迷之際，美國大選下周登場。號稱是全風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）總裁布瑞莫（Ian Bremmer）表示，無論是現任美國總統特朗普、還是民主黨候選人拜登贏出，美國和中國這兩個全球最大經濟體的關係都將進一步惡化。正因前景不明，中國內部對期望誰勝選，存在着分歧。

歐亞集團總部設於華爾街，普遍被認為是系統地把政治學引入華爾街的領航者，其提供的政治風險評估，為許多投資者參考。

【美國大選】拜登倘當選 中國政策或與特朗普有2同5不同

【中美角力】特朗普自絕美國全球領袖地位 習熱盼他連任？

彭博報道，布瑞莫在電話採訪中說，美國政府在新疆、香港、台灣、南海、知識產權、貿易和技術等問題上，與中國存在分歧；因此無論誰當選、在特朗普或拜登的總統任內，中美對立將逐步升級。

「即使拜登當選總統，美中之間也會有大量的對立和猜忌」，他形容。

無論誰當　中美關係都會惡化

在投票前的最近幾周，中美兩國的緊張情勢升級。美國國務院26日宣布批准向台灣出售價值24億美元的岸置「魚叉」反艦飛彈。稍早前，中國警告，將對波音防務（Boeing Defense, Space & Security）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和雷神（Raytheon Technologies）等國防承包商實施制裁，以報復美國增加對台軍售。

布瑞莫表示，中美關係前景黯淡，讓中國官員對美國大選結果產生分歧：中國國家主席習近平的經濟顧問普遍支持拜登，國家安全部門成員則傾向特朗普，因為他們認為特朗普政府正在破壞美國在國際舞台上的信譽。

【中美角力】特朗普能否變中國心中「川建國」 還看一關鍵（組圖）

【美國大選】長痛不如短痛  中國寧願特朗普連任？

倘若拜登獲勝，布瑞莫認為美國將加強與中國高層接觸。在特朗普任內，美國貿易代表萊特海澤和中國副總理劉鶴的貿易談判佔據主導地位。布瑞莫認為，中美兩國之間不會出現冷戰，但在許多關鍵領域將彼此對抗。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【新冠肺炎疫苗】特朗普將這個全球領導席位 拱手讓中國
2020/10/11
【新冠肺炎疫苗】特朗普將這個全球領導席位 拱手讓中國
特朗普「世界第八奇蹟」泡湯 富士康美國投資大縮水
2020/10/14
特朗普「世界第八奇蹟」泡湯 富士康美國投資大縮水
【中美角力】日八卦報紙稱特朗普想訪台灣 台急澄清：未聽過
2020/10/14
【中美角力】日八卦報紙稱特朗普想訪台灣 台急澄清：未聽過
【中美角力】特朗普本來暗「親華」？美媒稱3件事讓他改變立場
2020/10/19
【中美角力】特朗普本來暗「親華」？美媒稱3件事讓他改變立場
【美國大選與中國】微信竟成 美國華人撐特朗普陣地
2020/10/19
【美國大選與中國】微信竟成 美國華人撐特朗普陣地
地緣政治 科技戰 貿易戰 政治 國防 知識產權 經濟 劉鶴 習近平 特朗普

上一篇文章

【五中全會】中美科技戰下求生存 十四五規劃重中重

下一篇文章

美直踩中國底線？駐日美軍司令：可運兵釣魚島防衛（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為禁令】抗衡Google生態鏈 華為發布海外搜尋引擎及地圖
【華為禁令】抗衡Google生態鏈 華為發布海外搜尋引擎及地圖
中方倘不承認BNO作旅行證件有何影響？ 一文看清BNO與特區護照6大分別
中方倘不承認BNO作旅行證件有何影響？ 一文看清BNO與特區護照6大分別
【抗美援朝70周年】習近平暗指美軍能被打敗 釋3大訊號
【抗美援朝70周年】習近平暗指美軍能被打敗 釋3大訊號
華為5G外破美圍堵 與沙特簽協議開發阿拉伯語AI技術
華為5G外破美圍堵 與沙特簽協議開發阿拉伯語AI技術
【中美角力】破美軍神話、中國人民惹不得 習近平談韓戰警告美國
【中美角力】破美軍神話、中國人民惹不得 習近平談韓戰警告美國
【中美角力】中方超密集見美商 胡春華作一承諾有玄機？
【中美角力】中方超密集見美商 胡春華作一承諾有玄機？