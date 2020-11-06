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【美國大選】中國真心想拜登當選？華爾街顧問這樣評估

國情動向 15:41 2020/11/06

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【美國大選】中國想特朗普還是拜登贏？華爾街顧問這樣估算

中美關係陷入低迷之際，美國大選已結束，拜登當選在望。號稱是全風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）總裁布瑞莫（Ian Bremmer）稍早前表示，無論是現任美國總統特朗普、還是民主黨候選人拜登贏出，美國和中國這兩個全球最大經濟體的關係都將進一步惡化。正因前景不明，中國內部對期望誰勝選，存在着分歧。

歐亞集團總部設於華爾街，普遍被認為是系統地把政治學引入華爾街的領航者，其提供的政治風險評估，為許多投資者參考。

【美國大選】拜登倘當選 中國政策或與特朗普有2同5不同

【中美角力】特朗普自絕美國全球領袖地位 習熱盼他連任？

彭博報道，布瑞莫在電話採訪中說，美國政府在新疆、香港、台灣、南海、知識產權、貿易和技術等問題上，與中國存在分歧；因此無論誰當選、在特朗普或拜登的總統任內，中美對立將逐步升級。

「即使拜登當選總統，美中之間也會有大量的對立和猜忌」，他形容。

無論誰當總統　中美關係都會惡化

在投票前的最近幾周，中美兩國的緊張情勢升級。美國國務院26日宣布批准向台灣出售價值24億美元的岸置「魚叉」反艦飛彈。稍早前，中國警告，將對波音防務（Boeing Defense, Space & Security）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和雷神（Raytheon Technologies）等國防承包商實施制裁，以報復美國增加對台軍售。

布瑞莫表示，中美關係前景黯淡，讓中國官員對美國大選結果產生分歧：中國國家主席習近平的經濟顧問普遍支持拜登，國家安全部門成員則傾向特朗普，因為他們認為特朗普政府正在破壞美國在國際舞台上的信譽。

【中美角力】特朗普能否變中國心中「川建國」 還看一關鍵（組圖）

【美國大選】長痛不如短痛  中國寧願特朗普連任？

倘若拜登獲勝，布瑞莫認為美國將加強與中國高層接觸。在特朗普任內，美國貿易代表萊特海澤和中國副總理劉鶴的貿易談判佔據主導地位。布瑞莫認為，中美兩國之間不會出現冷戰，但在許多關鍵領域將彼此對抗。

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責任編輯：鄧國強

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