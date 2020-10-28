【中國經濟】路透調查：中國今年經濟增速料2.1% 明年反彈至8.4%

路透最新公布的季度調查結果顯示，考慮到年底全球新冠疫情再燃等不確定性，預計中國今年第四季經濟增速5.8%，較前次7月調查時下調0.3個百分點，全年增速亦下調0.1個百分點至2.1%，為1976年以來最低。

今年前三季，中國GDP按年增長0.7%。對於明年經濟增速，路透調查預期上調了0.4個百分點，至8.4%。

關注房地產、基建、消費、外需4領域

長江證券首席經濟學家伍戈認為，中國第四季經濟增長的斜率會有所放緩，但到了明年首季，因極低基數加上經濟修復，屆時可能有大幅度上升。整體而言，未來數月經濟趨勢還在復甦與修復，但綜合斜率放緩，仍需關注房地產、基建、消費和外需四個領域。

交通銀行金融研究中心報告指出，未來經濟增長最大不確定因素是疫情反覆，北半球氣溫轉冷後可能導致疫情二次爆發；惟即使疫情反彈，對全球經濟衝擊將有限，中國經濟企穩向好不變，宏觀政策放鬆空間縮小。

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瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤也認為，鑑於第二、三季經濟強勁反彈，中國國內政策寬鬆勢頭或已見頂。考慮到未來不確定性猶存，應不會很快開始收緊政策，第四季貨幣信貸政策應會延續支持基調；潛在資產價格泡沫和金融風險，也會限制人行進一步貨幣信貸寬鬆的空間。

政策寬鬆或見頂 料穩健為主防金融風險

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平則稱，如果美國大選推進不順，局面陷入內亂狀態，將為第四季全球經濟帶來不可估量風險；反之，美國經濟、世界經濟、全球金融市場，包括中美關係等都有望逐步回歸常態。

他並預計，第四季中國在積極財政政策和穩健貨幣政策支持下，消費將進一步回暖，出口保持較快增長，投資增速有望加快。財政政策不再加碼，貨幣政策趨向穩健。今年底或明年初，為抑制金融風險，貨幣政策或現調整窗口，從逆周期調節加快步伐轉變至跨周期調節，更加突出穩健基調。

路透10月對逾30間機構的調查另顯示，今明兩年中國通脹將保持溫和，今年全年居民消費價格指數（CPI）按年漲幅維持2.7%的估值不變；料明年漲幅為2.1%，較7月預測上調0.1個百分點。預計人行第四季直至明年都將維持一年期LPR（貸款市場報價利率）3.85%不變，一年期定存基準利率亦繼續持穩於1.5%。

此外，中共十九屆五中全會周一（26日）開幕，中國高層將在此次會議上討論並制定十四五（2021-2025年）規劃。汪濤稱，在脫鉤壓力上升、中美關係相關不確定性較大的背景下，預計十四五規劃將明顯淡化或下調GDP增長目標，更關注經濟再平衡和發展質量。

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責任編輯：林佩怡

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