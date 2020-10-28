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【中美科技戰】任正非：中國科研似足美國二戰前 充斥功利

國情動向 12:20 2020/10/28

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中美科技戰下，量子科技、芯片（又稱晶片）產業等成為近期焦點，各地還掀起造芯潮。華為創始人任正非訪問北京幾所高校時表示，短、平、快的經濟發展模式不可持續，中國的基礎工業還不強。他形容，中國今天的科研狀況很像二戰前的美國，在科研上充滿功利主義，不重視基礎研究、基礎教育。

戰前美國依賴歐洲研究成果 充滿功利主義

華為心聲社區昨（27日）刊出任正非上月訪問北京大學、清華大學、中國科學院等學校與部分科學家、學生代表座談時的發言。任正非提到，美國是世界上最強大的科技國家，中國今天的科研狀況很像二戰前的美國。

任正非表示，二戰前50年時間，盡管美國產業已經領先全球，但在科研上充滿功利主義，不重視基礎研究、基礎教育，大量依賴歐洲的燈塔照耀，利用歐洲的基礎研究成果，發展短、平、快的產業。

習近平指中國量子科技發展有短板 要加強戰略謀劃和系統布局

【習近平講話】習透出抗美兩大武器：基礎科技與雙循環

在二戰尾聲，時任總統羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）的科技顧問萬尼瓦爾·布殊（Vannevar Bush）提出要重視不以應用為目的的基礎研究，面向長遠，逐步擺脫了對歐洲基礎科學研究的依賴，從此，美國基礎科學研究遠遠領跑全球，形成若干重大突破。

以史為鑒 短平快發展模式不可持續

任正非說，美國的科技發展史就是一面鏡子，以此來反思中國科技發展戰略的系統性、科學性。

近期美國持續在芯片等「卡脖子」的技術方面圍堵中國，各地掀起造芯潮，但也頻傳爛尾項目。

【芯片產業】抓魚的都賣芯片？工信部這樣回應芯企爛尾

六大「百億級」項目停擺　國產芯片將爆爛尾潮？

任正非表示，中國經濟總量這麼大，

「這麼大的一棵樹，根不強是不行的，不扎到根，樹是不穩的，萬一刮台風呢？我們擰開水龍頭就出水的短、平、快的經濟發展模式是不可持續的。我國的基礎工業還是不強的，小小一滴膠，就制約一個國家的故事，我們已經看到了，這是分子工程，是高科技中的高科技。

而這幾千種膠、研磨劑、特種氣體……，都是高科技中的高科技，我國現在還基本達不到，很多種技術一年的需求量只有幾千萬美元、幾百萬美元甚至更少，試看泡沫經濟下有幾個公司肯干這種事。缺一種就會卡了一個國家的脖子。」

他認為，國家的發展根本在教育。中國每年有七、八百萬大學生畢業，加上中專生大約有一千萬，如果允許差別化的教育，就是姹紫嫣紅。在科學、技術、工程領域，不同人才選擇不同的方向，充分發揮每個人的才智。

【芯片產業】首間芯片大學今南京揭牌 助打造千億產業群

日前，作為中國首間芯片大學的南京集成電路大學揭牌成立。該校的模式與內地普通大學不同，而是按照崗位分類依據學員專業基礎和就業興趣進行招生，招生規模以企業需求為準。

責任編輯：尹航

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