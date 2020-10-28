【螞蟻上市】6年派發逾30億股 大批員工料晉身億萬富翁

▲ 螞蟻內部員工不少獲分配權份

受矚目的螞蟻集團（新上市編號：06688）昨日（27日）開始招股，預料上市後，不但持股8.8%的馬雲再次身家暴漲，集團內部大批曾獲分配股份的員工，亦將躍升為億萬富翁。根據招股書披露，授予給員工的激勵計劃規模已達1,377億元（人民幣，下同），按照6月底16,660名員工數計算，集團人均激勵達827萬元。而螞蟻母公司阿里巴巴2014年在美國上市時，便造就了逾萬名千萬富翁，相信今次螞蟻上市將過之而無不及。

內媒報道，總部位於杭州的螞蟻，為了吸引來自北京、上海等一線城市的優秀人才，自2014年起即設立並實施員工激勵計劃，向包括阿里員工、螞蟻員工乃至核心子公司員工、顧問等人士廣泛授予經濟受益權激勵，對象可享受與發行人股價掛鉤的一定經濟利益，不享其他股東權利。但對於絕大多數普通員工來說，他們更看重股權對應的財富增值。經濟受益權激勵計劃項下的經濟利益對應股份合計30.79億股，授予螞蟻集團員工及顧問的比例約為65%。

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前員工李明稱，螞蟻內部一些不起眼的運營、客服同事，因為入職早，已享受到了螞蟻快速成長的紅利，部份人已有數千萬乃至上億身家。另外，相當一部份螞蟻的早期員工，還是從阿里巴巴轉來的，在阿里巴巴上市時，許多人已經體驗過第一次「財富自由」。而此次螞蟻上市，這批員工身家將再次暴增。

職級在一定層級以上的員工，入職時就會授予一定數額的「期權」（SERs），此外每年3月底還會有額外的業績獎勵，7月份還會有晉升激勵期權。這些期權均直接授予而無需出資認購，但會分批歸屬。入職愈早，待的時間愈長，得到的期權越多，期權增值部分越大。以2013年就入職支付寶的「P7」職級員工為例，僅其入職激勵部分價值就已超過4000萬元，再疊加績效獎勵等，部份人的身家甚至早已過億。當然這只是帳面財富，變現需先繳交很高的所得稅。

為此，期待公司上市已成為螞蟻員工的最普遍心態，3年多前入職的張亮，為了上班每天往返上海與杭州，每周一早上5時趕乘城際班車，周五下班後再班車返回上海，工作強度及壓力也比舊公司暴增數倍，還不時要出差或加班無法回家，支撐他的動力就在於豐厚的「股權激勵」。一旦螞蟻成功上市，這筆「股權激勵」價值有望達到千萬元。和張亮抱有類似想法的人不在少數，有人甚至願意減薪30%跳槽到螞蟻，希望能搶到一張上市前的「船票」。

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責任編輯：陳建錫