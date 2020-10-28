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兩岸進入「準戰爭狀態」？ 大陸國台辦這樣回應

國情動向 12:02 2020/10/28

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兩岸關係持續緊張，台海局勢不斷升溫，有台灣學者認為，兩岸已進入「準戰爭」狀態。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日在記者會上被問到此事時，一度翻資料並要求先問下個問題，後來才回應說北京維護國家主權和領土完整的意志堅如磐石，絕不為任何形式「台獨」分裂活動留下空間。

在大陸國台辦例行記者會上，有記者提到，日前島內有學者列出8個證據，稱「兩岸已進入準戰爭狀態」。朱鳳蓮迅速低頭翻閱手中資料，會上陷入長達30秒沉默，最後她說「我們先問下個問題好不好」。

經過一題提問之後，朱鳳蓮回答上述問題，稱注意到相關報道，批評民進黨當局與「台獨」分裂勢力勾連外部勢力，加緊謀「獨」挑釁，是造成當前台海形勢複雜嚴峻的根源。

兩岸已陷入「準戰爭狀態」 台灣專家列8大指標

回應美國搞局 環時：大陸軍機或飛越台灣本島

她重申，北京維護國家主權和領土完整的意志堅如磐石，絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下空間。

被問到解放軍是否計劃要拿下東沙島，她稱假設性問題她可以不回答，但願意重申基本立場，強調有決心、有能力挫敗一切「台獨」挑釁行徑，堅決維護國家主權和領土完整，維護中華民族的整體利益和兩岸同胞的根本利益。

促美各界 勿向台獨釋錯誤訊號

另外，對於美國一周內對台軍售兩次，朱鳳蓮斥美一再違背「一個中國」原則和中美三個聯合公報，向「台獨」勢力發出錯誤信號，對此堅決反對。她稱，民進黨當局公然對大陸赤裸裸軍事威脅和挑釁，不自量力，企圖勾聯外部勢力「以武謀獨」，加劇台海緊張，只會嚴重破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來深重災難，最終必然死路一條。

至於有美國智庫鼓吹加強「台美關係」，她強調台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。堅決反對美國同中國台灣地區發展官方關係，美國各界應妥善處理台灣問題，不要向民進黨當局和「台獨」勢力釋放錯誤訊號。又指稱民進黨當局拿錢收買智庫，炮製和散佈「挺台」論調是徒勞的。

美對台出售魚叉反艦導彈 可威脅大陸部份沿海城市

波音防務等再遭中國制裁  他們在華有何業務？

責任編輯：林佩怡

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