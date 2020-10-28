【美國大選】不管誰贏 中美關係皆有機會「重設」？

▲ 【美國大選2020 中美角力】不管誰勝選 中美關係皆有機會「重設」？

美國大選2020下周二（11月3日）投票，中國與中美關係成為今屆美國大選重磅議題。無論誰會勝出美國大選，的而且確都要負責處理數十年來最差的中美關係。對於中國怎樣看待美國大選，有美國專家認為，無論特朗普連任還是拜登當選，北京都會嘗試尋求「重設」（reset）中美關係，只是這顯然並非易事。

特朗普執政4年來對中國相對先熱後冷，過去2年連續就貿易戰、疫情，以及近月一系列政經軍科文教衝突，將中美關係推向全方位對抗的建交以來最低谷。美國有線新聞網（CNN）指出，無論誰在明年1月宣誓就任美國總統，他都會是新世紀以來首位，最大外交政策挑戰並非阿富汗、伊拉克戰爭殘局，而是應對美國不再是唯一超級大國新世界秩序的美國總統。

美國對華強硬的政治基因在今個大選周期表現得淋灕盡致，美國咨詢公司中官分析（Official China）常務董事曼努埃爾（Ryan Manuel）認為，無論特朗普抑或拜登勝選，中方都期望中美關係能夠在大選過後重設。他稱，中美關係被視為中國領導人的「個人職責」，而中國內部目前已有聲音不滿中美關係如此惡化；中方正持觀望態度，只會做出與美國行為對等的反應，並會在大選過後尋求重設中美關係。

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然而，中美力量此消彼長與中國日益強勢自信，令中美關係要真正重設可謂困難重重。CNN文章稱，新冠肺炎疫情雖然衝擊了中國在全球的聲譽，但這未有阻止事情演變成中國推進民族復興戰略的重大機會；疫情爆發前，中國經濟在中美貿易戰下依然強勁，如今更比美國、巴西、印度等其他大型經濟體好得多，尤其中國人近月已重過正常生活，為中方宣揚中國模式增添了依據。

美國前駐華外交官穆恩（Jeff Moon）坦言，美國反華力量顯著增強，加上中國強勢達到前所未有的程度之下，中美關係要重設回到奧巴馬年代的狀態，已經是不可能的事。

專家認為，即使拜登入主白宮，顯著降低美國公開對中國咄咄逼人的腔調，他亦會如特朗普一樣防範中國。穆恩稱，拜登會回到傳統的操作，依靠美國情報圈子和盟友體系，就應對中國展開更加慎重和經過反覆琢磨的決策，這有助中美關係整體穩定下來避免誤判，但仍無法解決中美深層矛盾。

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另一方面，如向來反覆善變的特朗普成功連任，會否按傳統更換領導班子，國務卿蓬佩奧等強硬反華派會否走人亦受關注，但專家認為事情也可能朝相反方向發展。

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）中國問題專家馬羅（Nick Marro）稱，特朗普簽署中美貿易戰第一階段協議，是出於他對競選連任的關注，以免再加關稅引起選民反彈；特朗普如贏得第二任期，即會再無政治顧慮，可以針對中國推出更為激進的政策，例如邊境或資金流管制，這固然亦會損害美國經濟利益以至全球復甦前景，但他並不在乎這些。

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責任編輯：連兆鋒