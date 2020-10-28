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【中美角力】美國趕走錢學森 成就中國造出導彈指向美（組圖）

國情動向 14:13 2020/10/28

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【中美角力】美國趕走錢學森 成就中國造出導彈指向美（組圖）

中美科技戰白熱化，美國甚至中止向部分中國專家發出留美簽證，變相把他們驅逐出境，在此時刻，英國廣播公司（BBC）中文網重溫歷史故事，指美國在反共意識形態驅使下，四十年代末把來自中國的科學家錢學森逐出美國；錢帶著在美到的知識帶回到中國，成就中國太空科技、甚至導彈。

歷史會否重演？BBC中文網提出，美國反共產主義取向，其實也幫助了推動中國對太空的探索。

錢學森被稱中國「導彈之父」和「航天之父」。他的研究幫助發展出中國第一枚人造衛星發射時所用的火箭，以及作為中國核武器庫組成部分的導彈，他被奉為國家英雄。

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錢學森生於1911年清朝瓦解前夕，他的父母均受過良好教育，父親在日本工作過後，回國創建了中國第一個全國性的教育系統。錢學森後來在上海大學以班級頭名畢業，獲得非常難得的美國麻省理工（MIT）獎學金。

錢學森在美國專心科研　多年來沒受懷疑

他1935年來到了美國波士頓。據北喬治亞大學（University of North Georgia）歷史系教授克里斯·傑斯帕森（Chris Jespersen）說，錢學森或許也曾遭遇過一些排外情緒和種族歧視，但是當時。「有一種觀念是希望、並相信中國正在發生根本性的重大改變」，而他肯定也是屬於憑學識獲得尊重的一類人。

錢學森後來從麻省理工轉到了加州理工學院（California Institute of Technology），在當時最有影響力的航空太空工程師之一、匈牙利移民西奧多·馮·卡門（Theodore von Karman）手下學習。在那裏，錢學森與另一名傑出科學家弗蘭克·馬利納（Frank Malina）共享一個辦公室，後者是當時被稱為「自殺小隊」（Suicide Squad）的一個科技革新小組的核心成員。

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這個團隊對火箭推進力啟動開創性研究，部份更被美軍採納。而錢學森是中國公民，但是當時的中華民國是美國的盟友，所以當時他在美國沒引起疑心。

但一切在1940年代末改變，錢學森在美國閃耀的科學生涯卻驟然中斷，原因是中國政權出現變化，中國共產黨執政，美國上上下下很快對中國人產生負面印象。

美國反共浪潮一起　錢學森一度被軟禁5年

「冷戰」已然開始，麥卡錫時代的反共產主義政治迫害馬上就要到來。正是在這樣的氛圍下，FBI指控錢學森、弗蘭克·馬利納及其他人是共產主義者，而且是對國家安全的威脅，但所持有的「證據」其實非常薄弱。

錢學森在美國被軟禁五年後，至1955年，時任總統艾森豪威爾決定將他驅逐至中國。也有記述指，美國當年用錢氏交換11名在韓戰中被俘的美國機師。

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錢學森和他的妻子以及兩個在美國出生的孩子，一起乘船離開。當時他向在場等候的記者表示，他永遠不會再踏足美國國土。

錢學森以英雄的姿態回到中國，至1958年正式加入中國共產黨。

他回到中國時，那裏對火箭技術的了解很少，但是15年之後，在他監督下，中國向太空發射了第一枚人造衛星。數十年裏，他培養了新一代的科學家，推進中國航天，包括載人航天科技發展，而他的工作基礎，也將為中國日後將自己的人送上月球的項目奠定了基礎。

錢學森主導下　中國發展出火箭與導彈

更諷刺的是，錢學森還在中國幫助發展導彈項目，成為威脅美國的武器。錢學森的蠶式導彈，在1991年海灣戰爭當中被用來攻擊美國人，在2016年也門的胡塞叛亂武裝也用這種導彈攻擊美軍的梅森號（USS Mason）驅逐艦。

BBC中文網形容，美國當天把錢學森驅逐，是一次非同尋常的政治失誤；美國反共意識下，沒有把專家和技術留在本國，反把他們推向中國，並反過來讓自己受威脅。
美國技術推到中

BBC中文網又指，去年，中國創造了歷史，在月球的遠端著陸。著陸的地方是馮·卡門環形山——那是以曾是錢學森導師的那名德國航天工程師的名字命名的。或許，這也是間接承認了，美國的反共產主義取向，其實也幫助了推動中國對太空的探索。

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責任編輯：鄧國強

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