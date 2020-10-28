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【中美角力】南韓對「亞洲北約」態度消極 原來擔心中國這樣做？

國情動向 14:13 2020/10/28

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美國積極拉攏亞洲國家組成軍事同盟圍堵中國，作為美國傳統盟友的南韓卻態度消極。被視為文在寅左右手的外交安全事務特助文正仁，周二（27日）出席美韓智庫舉辦的研討會時表示，南韓若參加美國為首的聯合演習，將被中國視為「敵對國家」。韓方很難斷定，一旦中國發起軍事挑釁，美國能否保護南韓。

文正仁表示，若美國施壓南韓加入反華軍事同盟，南韓將陷入進退兩難的局面。美國是南韓第一大盟國，而中國則是南韓的戰略經濟夥伴。南韓若再次部署薩德導彈防禦系統、針對中國的中程彈導導彈，或者加入在南海的軍事演習，就很可能出現上述情況。

屆時，中國可能加強包括俄羅斯、朝鮮在內的北三方同盟體系。中國自1958年起沒有再向北韓提供軍隊、武器和物資，亦可能因為此事重啟對朝援助，那麼來自朝鮮的核威脅、常規威脅將會加劇。同時，與中國經濟脫鉤將致韓企遭到重創，南韓政府能否接受這樣的後果，實在令人質疑。

【華為5G】美國要求禁用華為5G　南韓據報以這個理由拒絕

他又表示，當前我們正處於「新冷戰」時代的前夕，經歷過分裂和戰亂的南韓人希望不再發生冷戰。各方應以終戰宣言為起點，推動朝鮮無核化、半島和平進程，進而改善朝美關係，為各方帶來更好的結果。至於駐韓美軍地位，屬於韓美同盟問題，若朝鮮堅持干預，終戰宣言可能不會獲得通過。

另外，文正仁對美韓防衛費用分擔談判僵持不下表示，由於美方要求的分攤額過高，即使雙方達成協定，也有可能得不到南韓國會的批准。有分析指，美國高層官員近期要求韓方加入美日澳印「四方安全對話」（Quad），文正仁是借上述發言表明態度。

中國雙管齊下 拆招美國蓬佩奧組亞洲北約反華

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責任編輯：陳建錫

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