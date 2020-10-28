人民幣中間價逆周期因子淡出 能阻緩升值嗎？

繼中國人民銀行將遠期售匯業務的外匯風險準備金率降至0後，中國外匯市場自律機制秘書處周二（27日）晚間公告稱，近期部分人民幣兌美元中間價報價行，基於自身對經濟基本面和市場情況的判斷，陸續主動將人民幣兌美元中間價報價模型中的「逆周期因子」淡出使用。

分析師認為，此舉釋出希望匯率能雙向波動的訊號，表明監管層有意放緩人民幣升勢，但在美元弱勢驅動下，人民幣有望溫和升值，惟上漲空間較為有限。

今日新調整報價模型後的官方人民幣兌美元中間價，報6.7195，較上日下調206點，符合市場預期，創近兩周新低。在岸人民幣今日早段窄幅整理，在6.71附近震盪。交易員稱，此前已有跡象顯示「逆周期因子」逐漸淡出，市場料很快消化消息影響，惟政策訊號明顯，短期匯價或維持寬幅區間波動。

有外資行交易員稱，從基本面因素來看，人民幣升值的動力沒有改變。目前監管層更在意升值速度和一致預期，認為之前升值太快，超過監管預期，後面速度應該會放緩。

人幣前景 看美元和基本面

華創證券首席宏觀分析師張瑜認為，「逆周期因子」是應對貶值壓力而生的工具，具一定的非對稱性，在近期人民幣升值環境中退出，即表達監管層希望匯率短期升值放緩的意圖。

她預計，美國大選結果出爐前，人民幣匯率大概率維持穩定窄幅圍繞6.7左右波動。而明年1月20日總統交接之前，大選結果仍有爭議可能，或面臨全球資產波動率提升和避險情緒擾動，匯率有一定貶值概率。

人幣中間價逆周期因子淡出使用 料人幣加大雙向波動

3大因素推動人民幣升值 但能長期持續嗎？

加拿大豐業銀行亞洲外匯策略師高奇則稱，人行此舉將提升人民幣靈活性，不是阻礙升值，而是希望匯率雙向波動，預計調整之後人民幣兌美元還會漲到6.5。而匯率彈性上升有利監管層以市場方式，推進人民幣國際化。

《上海證券報》則引述崑崙健康資管首席研究員張瑋稱，美元缺乏持續反彈驅動因素，這意味人民幣相對美元還可能繼續強勢，但上漲空間較為有限。

匯率機制改革？ 三因子逐漸轉為兩因子

另外，張瑜提到，本次公告使用「淡出使用」而非上次時的「恢復中性」，似乎有要完全慢慢退出這個工具的意思。若為後者，將是匯率機制重要改革，意味著匯率公式從三因子逐漸轉為兩因子（收盤價+維持一籃子穩定的變動），惟這還需人行進一步明確和解釋。

人行自2017年5月在人民幣中間價定價機制中引進「逆周期因子」，被視引導人民幣扭轉跌勢。2018年初人行建議各報價行可以調整報價模型中的「逆周期系數」，使其恢復中性；當年6月起人民幣急跌，8月重啟「逆周期因子」。

外管局稱人幣升值幅度溫和 監管層釋何訊號？

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責任編輯：林佩怡

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