  • 26°C
香港時間 : 20201028日 (三) 14:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人民幣中間價逆周期因子淡出 能阻緩升值嗎？

經濟脈搏 14:13 2020/10/28

分享：

繼中國人民銀行將遠期售匯業務的外匯風險準備金率降至0後，中國外匯市場自律機制秘書處周二（27日）晚間公告稱，近期部分人民幣兌美元中間價報價行，基於自身對經濟基本面和市場情況的判斷，陸續主動將人民幣兌美元中間價報價模型中的「逆周期因子」淡出使用。

分析師認為，此舉釋出希望匯率能雙向波動的訊號，表明監管層有意放緩人民幣升勢，但在美元弱勢驅動下，人民幣有望溫和升值，惟上漲空間較為有限。

今日新調整報價模型後的官方人民幣兌美元中間價，報6.7195，較上日下調206點，符合市場預期，創近兩周新低。在岸人民幣今日早段窄幅整理，在6.71附近震盪。交易員稱，此前已有跡象顯示「逆周期因子」逐漸淡出，市場料很快消化消息影響，惟政策訊號明顯，短期匯價或維持寬幅區間波動。

有外資行交易員稱，從基本面因素來看，人民幣升值的動力沒有改變。目前監管層更在意升值速度和一致預期，認為之前升值太快，超過監管預期，後面速度應該會放緩。

人幣前景 看美元和基本面

華創證券首席宏觀分析師張瑜認為，「逆周期因子」是應對貶值壓力而生的工具，具一定的非對稱性，在近期人民幣升值環境中退出，即表達監管層希望匯率短期升值放緩的意圖。

她預計，美國大選結果出爐前，人民幣匯率大概率維持穩定窄幅圍繞6.7左右波動。而明年1月20日總統交接之前，大選結果仍有爭議可能，或面臨全球資產波動率提升和避險情緒擾動，匯率有一定貶值概率。

人幣中間價逆周期因子淡出使用 料人幣加大雙向波動

3大因素推動人民幣升值 但能長期持續嗎？

加拿大豐業銀行亞洲外匯策略師高奇則稱，人行此舉將提升人民幣靈活性，不是阻礙升值，而是希望匯率雙向波動，預計調整之後人民幣兌美元還會漲到6.5。而匯率彈性上升有利監管層以市場方式，推進人民幣國際化。

《上海證券報》則引述崑崙健康資管首席研究員張瑋稱，美元缺乏持續反彈驅動因素，這意味人民幣相對美元還可能繼續強勢，但上漲空間較為有限。

匯率機制改革？ 三因子逐漸轉為兩因子

另外，張瑜提到，本次公告使用「淡出使用」而非上次時的「恢復中性」，似乎有要完全慢慢退出這個工具的意思。若為後者，將是匯率機制重要改革，意味著匯率公式從三因子逐漸轉為兩因子（收盤價+維持一籃子穩定的變動），惟這還需人行進一步明確和解釋。

人行自2017年5月在人民幣中間價定價機制中引進「逆周期因子」，被視引導人民幣扭轉跌勢。2018年初人行建議各報價行可以調整報價模型中的「逆周期系數」，使其恢復中性；當年6月起人民幣急跌，8月重啟「逆周期因子」。

外管局稱人幣升值幅度溫和 監管層釋何訊號？

中國專家指美國切斷人民幣與美元結算可能性不大

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

人幣中間價逆周期因子淡出使用 料人幣加大雙向波動
2020/10/27
人幣中間價逆周期因子淡出使用 料人幣加大雙向波動
【中國經濟】易綱稱必要進一步開放金融業 要增人幣匯率彈性
2020/10/24
【中國經濟】易綱稱必要進一步開放金融業 要增人幣匯率彈性
【人民幣走勢】3大因素推動人民幣升值 但能長期持續嗎？
2020/10/22
【人民幣走勢】3大因素推動人民幣升值 但能長期持續嗎？
【人民幣走勢】外管局稱人幣升值幅度溫和 監管層釋何訊號？
2020/10/23
【人民幣走勢】外管局稱人幣升值幅度溫和 監管層釋何訊號？
經濟 宏觀分析 人民幣國際化 銀行 中國人民銀行 人民幣 美元 外資 中國 美國

下一篇文章

【螞蟻上市】6年派發逾30億股 大批員工料晉身億萬富翁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

iPhone 12藍「醜」上熱搜　被稱似拖鞋恐爆退貨潮（組圖）
iPhone 12藍「醜」上熱搜　被稱似拖鞋恐爆退貨潮（組圖）
【中美科技戰】美國主流電訊商擬棄用中國貨 找印度代工手機
【中美科技戰】美國主流電訊商擬棄用中國貨 找印度代工手機
【芯片產業】首間芯片大學今南京揭牌 助打造千億產業群
【芯片產業】首間芯片大學今南京揭牌 助打造千億產業群
【華為5G】華為抗美秘密武器曝光 天罡芯片能撐到明年底
【華為5G】華為抗美秘密武器曝光 天罡芯片能撐到明年底
【華為5G】歐洲是否禁華為5G爆內訌 協會譴責政客
【華為5G】歐洲是否禁華為5G爆內訌 協會譴責政客
橋水達利奧：中國被所有人低估 基金今年回報達25%
橋水達利奧：中國被所有人低估 基金今年回報達25%