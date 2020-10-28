【螞蟻上市】一文看懂螞蟻「花唄」是什麼？為何風靡內地？

螞蟻集團近日招股，旗下產品引發投資者關注，其中包括螞蟻花唄。無論是從名字到功能來說，港人都對此款產品感到陌生。先從名字說起，「唄」字在香港少見，是在北方較常用的語氣詞，與「罷」「吧」意義相近。「花唄」就是「花吧」，有種大手一揮的爽快感覺。即是說，「花唄」是類似信用卡一樣的信用工具。在內地，花唄為何如此普及？

據螞蟻集團招股書，花唄借唄成為用戶使用最多的普惠型消費信貸產品，過去一年服務用戶5億，其中花唄平均余額僅2000元（人民幣，下同）。

特點一：無年費

與信用卡相比，花唄完全沒有年費一說。

特點二：申請簡單

信用卡的申請有一定的門檻，比如有些信用卡要求申請者有穩定收入，這就勸退了一些在校大學生。而花唄申請比較容易，只要是支付寶的普通用戶，一般都能擁有不等的額度。

特點三：受益於支付寶的普及

2018年螞蟻金服投入15億的花唄紅包進行線下大力推廣，引發了用戶使用花唄線下付款、商家花唄收款的熱潮，由此嵌入到更細分的線下消費場景當中。伴隨著支付寶線下支付的不斷滲透，花唄將邊界延伸至眾多線下場景。

在微博上，有網民以妻子開鋪頭為例介紹：

「阿里的螞蟻集團要上市了，我之前還真沒把這東西當回事。可看了我老婆小店後台數據後嚇了一跳，10單裡面起碼有7單是用花唄支付的，我們店一個月就給阿里捐了2,000多元的花唄手續費。看了一下朋友大店的數據，一年就要給阿里捐20多萬手續費。 我老婆後來把花唄支付功能關閉了，可顧客不干了，說你不支持花唄，我就不買了，最後沒辦法只能開通。 看來花唄已經成為年輕人的一種生活方式了，低門檻，0審批，貓三狗四也能申請點額度，雖然錢不多，但是架不住人多啊。」

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責任編輯：尹航

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