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【中國經濟】訂單回暖工廠缺人 藍領月薪高過大學生

國情動向 15:27 2020/10/28

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中國經濟從新冠疫情衝擊中加速復甦，隨著消費回暖和「雙11」刺激，工廠訂單激增，製造業出現「缺工」、搶人用的情況，部分藍領月薪過萬元（人民幣，下同），大幅超過大學生的平均月薪。

中國就業研究所所長曾湘泉分析，目前藍領就業恢復情況好過大學生，但就業質量和結構性的問題仍在，一些群體收入下降比較明顯，一些接觸性的行業，還沒有完全從疫情衝擊中走出來。

藍領月薪過萬 大專生平均4500

據內地「21世紀經濟報道」，為長三角企業引進人才的知貓科技總裁姜鵬表示，疫情期間該公司2月的訂單為零，5月開始出現關鍵崗位需求，6月技術性崗位明顯增加，進入9月藍領崗位需求開始暴增，比去年同期大幅增長60%。姜鵬形容，現在甚至出現人才倒掛現象，據其招聘平均數據，本科生月薪4000元以下、大專4500元、職高5000-6000元，而不少藍領崗位月薪卻過萬。

另一名專注招聘藍領的人力資源公司負責人周峰也稱，「所有工廠都缺人」，近日為江蘇一間電子廠招聘月薪8,000元的普通工人，工人剛到現場，就被隔壁的電子廠以月薪1萬元搶走。

全球「宅經濟」帶動家電出口 微波爐訂單屢創新高

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歐美家品訂單大量湧入 中國製造業靠「宅經濟」率先復甦（組圖）

人力資源和社會保障部中國就業培訓技術指導中心，日前發布今年第三季全國「最缺工」的100個職業排行榜，當季製造業復甦明顯，人才需求旺盛，新進排行榜的28個職業中，19個與製造業直接相關，佔67.9%；短缺程度加大的15個職業中，5個與製造業直接相關。

另外，中國人民大學中國就業研究所近日發布《三季度中國藍領就業市場景氣報告》，當季中國藍領就業市場景氣指數達到歷史新高3.00，較第二季的1.55大幅提升，也高於去年同期水平1.83。報告顯示，今年春節前後藍領指數最低，5月開始上漲，並呈V形上升，在9月達到歷史新高。

雙11加持 消費加速復甦

事實上，內地消費市場不斷好轉，第三季社會消費品零售總額按年增長0.9%，上半年為下降11.4%；9月按年增長3.3%。

消費回暖帶動訂單大幅增長，杭州盧浮服裝廠的總經理張達爾稱，今年天貓雙11訂單已比去年增長300%，除擴增生產線外，到處都在搶工人，「批發客戶多為淘寶網紅店和直播帶貨的播主，目前已生產女裝20萬件；另外，在1688每天還能接到散客1000多單，所以不得不到處招工來保證生產」。

汕頭谷饒華通織造內衣廠，在國內批發網站的線上批發訂單10月已出貨400萬元，日產內衣內褲3萬件。生產和出貨量都按年增長200%以上，日前新招30多名工人。

【中國經濟】9月工業、消費改善勝預期 前三季投資增速轉正

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【中國經濟】9月城鎮調查失業率降至5.4% 統計局：就業壓力仍大

用工需求增加緩解就業壓力，今年第三季末，農村外出務工勞動力達1.7億人，比二季度末增加200萬人。而人至9月全國城鎮新增就業898萬人，接近完成全年目標任務。

責任編輯：林佩怡

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