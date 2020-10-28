▲ 【孟晚舟案】辯方鎖定關鍵3小時 質疑加警不當拘捕孟晚舟

華為公司財務長孟晚舟在加拿大的引渡聽證會進入第2天。孟晚舟的律師質問一名作證的加拿大聯邦警察，為什麼當時等了3小時才逮捕孟晚舟，這可能侵犯她的權利。

孟晚舟辯護律師在這一輪聽證中，主攻加拿大警方拘捕時濫用程序，對孟晚舟產生不公平；辯方希望以此為由，否定拘捕的合法性，爭取恢復孟的自由。

加拿大警方在美國要求下，於2018年12月1日在溫哥華國際機場逮捕孟晚舟。加拿大皇家騎警耶普（Winston Yep）是第一名在孟晚舟引渡聽證會上作證的證人。

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美國正對伊朗實施制裁，因此禁止國內企業及銀行與伊朗從事貿易往來及金融交易。依據美方指控，華為利用位於香港的星通技術公司（SkyCom Tech Co.）與伊朗交易，而孟晚舟未誠實告知匯豐銀行（0005），把匯豐銀行置於違反美國對伊朗制裁的風險之下。

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美方要求加拿大把孟晚舟引渡到美國受審。現年48歲的孟晚舟自稱無罪，拒絕被引渡。

本周的證據調查聽證會將持續5天，辯護律師將探究一些說法，包括指稱加拿大當局與美方合謀延遲逮捕孟晚舟、並取得可在審判時派上用場的資料，而這侵犯了孟晚舟的權利。加拿大方面已駁斥這種指控。

孟晚舟的律師質問耶普，美國既然「緊急」要求「立刻」逮捕孟晚舟，為什麼他還讓溫哥華機場的邊境官員審問她長達3小時，並扣住她的電子設備，之後才逮捕她。

耶普說，孟晚舟從香港搭乘的班機降落在溫哥華時，加拿大邊境服務署（CBSA）拒絕立刻拘留她。

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法新社報道，耶普先前表示，他擔心，若在機上逮捕孟晚舟，萬一她身上有刀，或身邊有秘密保鑣、甚至「反情報」探員，會讓「警官及公共安全」陷入危境。

耶普表示，「加拿大邊境服務署說，這是他們的管轄權。他們不想讓加拿大皇家騎警登機執行逮捕行動。」

孟晚舟在接受邊境服務署官員審問的3小時中，無法打電話通知律師或中國領事館。此事一旦經證實，辯方指控的程序濫用，可能導致引渡程序陷入僵局。

耶普還坦承，逮捕孟晚舟時使用的宣誓書內容，誤指她「與加拿大並無關聯」；事實上，她具有加拿大永久居民身分，並在溫哥華擁有兩處房產。

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自從她2018年12月首度出庭後，就一直被軟禁在其中一處房產。

加方警員認「宣誓書」有失誤

耶普表示，「沒錯，說她與加拿大毫無關聯，這部分是我失誤。我沒寫到這部分，但是…這本來也不該出現在宣誓書中。」

辯方還逼問耶普，他在筆記中寫下加拿大高階國家安全官員姓名及加拿大反恐安全部隊等機關名稱的縮寫，這些官員或機關是否左右了他的宣誓書和逮捕令。耶普回答，「沒人這麼做。」

預期28日還有其他證人出面作證。

責任編輯：鄧國強

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