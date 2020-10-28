微博人氣女網紅直播現形 粉絲崩潰：童年照都係P圖？

內地20歲的女網紅施子怡，靠著火辣身材和大量靚相，在微博上「俘虜」超過135萬粉絲，但她近日首次直播銷售時，卻不知是手機未開濾鏡功能，還是角度光線問題，被粉絲指與照片根本不是同一個人，甚至有人批評她像公園大媽，連帶她早前用來自證是天然美女的童年照，都被懷疑是photoshop作品。

▲ 施子怡真樣被形容似40歲大媽

部份受傷粉絲及網民紛紛湧入施子怡微博留言，「可不可以舉報造假」、「照片和直播相差的有點太大了吧」、「手藝人」、「百萬精修圖裡的你可真美」、「照片都看得出來不是特別好看，不知道怎麼火的」、「通常直播裡的樣子不會和照片一模一樣，但你是完全沒有關係」、「看上去大概快40歲了」......

有網民的留言疑似太尖酸刻薄，被施子怡刪除，上微博大鬧：「還不讓人說了是吧！我一沒罵你二沒踩你。」但施子怡EQ頗高地答：「你發啥了？可能不是我刪的，公司很多人都有我的微博密碼。」另外有人諷刺地叫她別再開直播，不如出P圖教學賺錢，她也坦率地回覆：「我會出教程的。」

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事實上，內地直播界已非首次發生這類「事故」，在知名平名鬥魚人氣一時無兩的網紅「喬碧蘿殿下」，去年直播時因濾鏡功能故障，結果慘被現形，成為笑柄。媒體當時曾批評：「 網絡上哪有那麼多絕世美女...... 在這種病態甚至變態的直播文化中，你永遠不知道你追捧的美女主播，屏幕那邊究竟是花甲大媽還是摳腳大漢」。

責任編輯：陳建錫