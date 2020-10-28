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迎合中國胃 內地KFC推螺螄粉：氣味特殊不能堂食（有片）

社會熱點 17:14 2020/10/28

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在內地，「網紅食品」螺螄粉成為年輕人的新寵，餐飲巨頭相繼跨界試水。連主打炸雞的肯德基（KFC）近日都推出新產品螺螄粉，引來網民熱議。不過，由於螺螄粉氣味特殊，商家並不提供堂食。

肯德基針對懶人經濟 推方便速食產品

內地肯德基26日推出原味螺螄粉和雞肉螺螄粉，定價分別是14.9元（約17港元）和19.9元（約23港元）。消息一出，不少網民大呼期待，並讚肯德基「入鄉隨俗」。

值得一提是，除了螺螄粉，肯德基早前也推出過不少迎合中國胃的產品，比如早餐時段有各式粥品，甚至油條（油炸鬼）。在「夜間經濟」火爆時，肯德基還推出了麻辣燙、鹵雞心。

不過，螺螄粉那份獨有的氣味儘管有著忠實粉絲，但也令不少人望而卻步，這氣味離不開經過特殊工藝發酵的酸筍。

有網民稱，肯德基的鋪頭內會否充斥著酸筍味。據悉，肯德基此次推出的包含螺螄粉在內的一系列快煮包裝食品並不適用於堂食，而是針對「懶人經濟」推出在家速煮的方便速食產品。

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責任編輯：尹航

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