【中美角力】蓬佩奧抵斯里蘭卡 稱中國是「掠奪者」

美國國務卿蓬佩奧繼續亞洲四國訪問行程，轉抵斯里蘭卡，批評中共在斯里蘭卡是「掠奪者」。

中國外交部趙立堅稱， 逼迫中小國家選邊站隊是美方一些官員的一貫做派，而中國和斯里蘭卡是傳統友好鄰邦，任何人士的歪曲抹黑動搖不了，並將繼續拓展兩國戰略合作和夥伴關係。

蓬佩奧周三（28日）與斯里蘭卡外長納瓦德納（Dinesh Gunawardena）會面後，表示從不良交易、侵犯主權及陸地和海洋上的違法行為看出，中共是掠奪者；美國則是朋友和夥伴。

不過，納瓦德納未正面回應，稱斯里蘭卡是中立、不結盟的國家，希望與所有國家保持和平與良好關係，並繼續與美國和其他國家的關係。

▲ 蓬佩奧與斯里蘭卡外長納瓦德納（右）見記者

斯里蘭卡被視北京的親密盟友。作為「一帶一路」一部分，中國在斯里蘭卡的港口和公路上投資了數十億美元。美國一直質疑「一帶一路」製造「債務陷阱」，中國多次否認。

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在蓬佩奧訪問斯里蘭卡前，中國駐斯里蘭卡使館周一（26日）表示，對於美國借國務卿訪問挑撥和干涉中斯關係，並對斯里蘭卡脅迫和霸凌，堅決反對。

蓬佩奧此行訪問印度、斯里蘭卡、馬爾代夫及印尼。外電報道，蓬佩奧預計向斯里蘭卡及馬爾代夫施壓，對中國掠奪性的借貸或投資提高警覺。

責任編輯：林佩怡

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