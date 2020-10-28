  • 24°C
香港時間 : 20201028日 (三) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】蓬佩奧抵斯里蘭卡 稱中國是「掠奪者」

國情動向 17:14 2020/10/28

分享：

美國國務卿蓬佩奧繼續亞洲四國訪問行程，轉抵斯里蘭卡，批評中共在斯里蘭卡是「掠奪者」。

中國外交部趙立堅稱，逼迫中小國家選邊站隊是美方一些官員的一貫做派，而中國和斯里蘭卡是傳統友好鄰邦，任何人士的歪曲抹黑動搖不了，並將繼續拓展兩國戰略合作和夥伴關係。

蓬佩奧周三（28日）與斯里蘭卡外長納瓦德納（Dinesh Gunawardena）會面後，表示從不良交易、侵犯主權及陸地和海洋上的違法行為看出，中共是掠奪者；美國則是朋友和夥伴。

不過，納瓦德納未正面回應，稱斯里蘭卡是中立、不結盟的國家，希望與所有國家保持和平與良好關係，並繼續與美國和其他國家的關係。

蓬佩奧與斯里蘭卡外長納瓦德納（右）見記者

斯里蘭卡被視北京的親密盟友。作為「一帶一路」一部分，中國在斯里蘭卡的港口和公路上投資了數十億美元。美國一直質疑「一帶一路」製造「債務陷阱」，中國多次否認。

【一帶一路】斯里蘭卡再借巨債 部長盛讚中國最多錢

紐時：中國借一帶一路「債務陷阱」 獲斯里蘭卡港口

一帶一路設債務陷阱？ 京批迫斯里蘭卡出租港口假新聞

在蓬佩奧訪問斯里蘭卡前，中國駐斯里蘭卡使館周一（26日）表示，對於美國借國務卿訪問挑撥和干涉中斯關係，並對斯里蘭卡脅迫和霸凌，堅決反對。

蓬佩奧此行訪問印度、斯里蘭卡、馬爾代夫及印尼。外電報道，蓬佩奧預計向斯里蘭卡及馬爾代夫施壓，對中國掠奪性的借貸或投資提高警覺。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美角力】蓬佩奧下周起訪印度等亞洲4國 擬提及中國威脅
2020/10/22
【中美角力】蓬佩奧下周起訪印度等亞洲4國 擬提及中國威脅
蓬佩奧致敬中印衝突死亡印軍 美國印度簽署防務協議
今日
蓬佩奧致敬中印衝突死亡印軍 美國印度簽署防務協議
【一帶一路】斯里蘭卡再借巨債 部長盛讚中國最多錢
2020/10/21
【一帶一路】斯里蘭卡再借巨債 部長盛讚中國最多錢
一帶一路設債務陷阱？ 京批迫斯里蘭卡出租港口假新聞
2018/07/04
一帶一路設債務陷阱？ 京批迫斯里蘭卡出租港口假新聞
紐時：中國借一帶一路「債務陷阱」 獲斯里蘭卡港口
2018/06/27
紐時：中國借一帶一路「債務陷阱」 獲斯里蘭卡港口
中美關係 政治 地緣政治 蓬佩奧 中國共產黨 一帶一路 斯里蘭卡 馬爾代夫 印尼 中國

下一篇文章

【孟晚舟案】辯方鎖定關鍵3小時 質疑加警不當拘捕孟晚舟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】破美軍神話、中國人民惹不得 習近平談韓戰警告美國
【中美角力】破美軍神話、中國人民惹不得 習近平談韓戰警告美國
【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）
【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）
【中美角力】特朗普本來暗「親華」？美媒稱3件事讓他改變立場
【中美角力】特朗普本來暗「親華」？美媒稱3件事讓他改變立場
中方倘不承認BNO作旅行證件有何影響？ 一文看清BNO與特區護照6大分別
中方倘不承認BNO作旅行證件有何影響？ 一文看清BNO與特區護照6大分別
【中美角力】中方超密集見美商 胡春華作一承諾有玄機？
【中美角力】中方超密集見美商 胡春華作一承諾有玄機？
【抗美援朝70周年】習近平暗指美軍能被打敗 釋3大訊號
【抗美援朝70周年】習近平暗指美軍能被打敗 釋3大訊號