【中國經濟】疫情衝擊 全球外商直接投資暴跌49% 中國僅下滑4%

新冠肺炎疫情全球肆虐，中國最早從疫情中恢復。聯合國數據顯示，今年上半年，中國的外國直接投資基本保持穩定，流入美國和歐盟的投資則大幅減少。

中國上半年吸引760億美元外資

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）發表報告表示，今年上半年，全球外商直接投資（FDI）為3990億美元，比上年減少49％，為有記錄以來的最大降幅。報告提到，全球FDI大幅下降，原因之一為新冠疫情減慢現有投資項目進展，令跨國企業推遲新投資以保存現金。

數據顯示，流入美國和歐盟的外商投資分別下降了61%和29%，但流入中國的外商投資只下降了4%。在此期間，中國吸引了總計760億美元的外國投資，超過美國吸引了510億美元。

聯合國貿發會議表示，外國對華投資下降幅度不大，令人意外。早在今年3月份，中國還處在新冠疫情的震中，經濟很大一部分處於封鎖狀態，當時聯合國貿發會議預測中國將成為大輸家。

然而，就在美國和歐洲處於封鎖狀態之際，中國經濟在4月份重啟，並控制了新冠病毒的傳播。相比之下，美國和歐洲疫情卷土重來，導致復甦速度放緩。中國上周公布數據顯示，中國前三季GDP按年增長0.7%，累計增速由負轉正。

此前有預測指，企業將尋求減少對中國作為供應鏈關鍵部分的依賴，但中國外資流入的韌性似乎與這一預期相左。不過，聯合國貿發會議投資和企業司司長詹曉寧(James Zhan)表示，現在得出這一結論還為時過早。

他表示，重新配置全球供應鏈的主要原因之一是提高韌性，這需要後備計劃和多餘產能。他還表示，對於企業來說，更實際的辦法是在中國以外建立更多生產基地，這意味著向其他國家進行新的投資，而不是從中國撤資或將生產遷出中國。

外交部：外資對華經濟投信任票

中國外交部發言人汪文斌回應稱，外資逆勢增長既是外界對中國經濟發展投下的信任票，也是中國持續推進改革開放交出的成績單。

他指出，在全球跨境直接投資大幅下降的背景下，中國吸收外資連續6個月實現單月的正增長。1至9月，中國FDI以美元計按年增長2.5%，新設或增資合同外資1億美元以上的大項目達到574個，一大批大項目在華增資擴產，充分彰顯中國經濟發展的強大韌性和中外互利合作的廣闊前景。

【中國經濟】訂單回暖工廠缺人 藍領月薪高過大學生

【中國經濟】路透調查：中國今年經濟增速料2.1% 明年反彈至8.4%

【五中全會】彭博唱好十四五：中國經濟或十年內超美

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道