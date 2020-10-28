【中國經濟】航空業復甦加快 第三季國內線客運量恢復98%

國務院新聞辦今日（28日）舉行記者會，公布今年前三季的運輸經濟情況。交通運輸部發言人吳春耕表示，國內前三季度交通運輸經濟總體呈現「先降後升、趨於正常」的運行態勢。特別是在民航方面，第三季度國內航線客運量已恢復98%，鐵路動車組旅客發送量亦恢復約80%，交通發展的指標良好。

吳春耕表示，今年交通運輸經濟運行有幾個特點，一是交通投資發揮重要的「穩定器」作用，盡管受到疫情影響，固定資產投資始終保持高位運行態勢。前三季度交通固定資產投資完成2.5萬億元人民幣，按年增長9.8%，增速為近3年同期最高；二是全國貨運量連續5個月正增長；三是部分領域實現高速增長，其中郵政快遞業前三季度完成業務量561.4億件，按年增長27.9%；中歐班列累計開行8,756列，增長46%；集裝箱鐵水聯運量達到502.5萬標箱，增長28.4%。

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吳春耕還在會上還提到，中國北斗衛星導航系統應用的範圍和規模在進一步擴大，目前豹有698.61萬輛道路營運車輛已安裝使用北斗系統，佔運營車輛總數的96%，運輸航空器上則實現北斗應用「零的突破」。下一步將繼續在交通行業更多領域推廣應用北斗導航系統，實現交通行業全覆蓋。

責任編輯：陳建錫

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