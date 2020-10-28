林毅夫：中國擁3大優勢 2030年前有8%經濟增長潛力

▲ 林毅夫預期中國經濟在未來10年穩定增長

世界銀行前首席經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院長林毅夫，今日出席（28日）科技活動時表示，相信在2030年前，中國有8%增長潛力，期間「不管國際形勢怎樣，在正常年份，內地可保持6%左右增長，會較其他國家高3個百分點的增長」。中國未來仍是經濟增長、市場擴張最快的國家。

林毅夫表示，中國過去的情況是要充分利用國內、國際兩個市場、兩種資源，所以有些學者把中國的經濟發展模式稱為對外出口導向型的經濟。當中央提出要以國內大循環為主體後，有些人擔心中國經濟發展的模式出現變化。他的理解是，內循環是經濟發展的基本規律，實際上中國經濟發展的道路並沒有改變。他提到，中國口佔GDP的比重已由2006年時的35.4%，降至去年17.4%，根本原因是愈大的經濟體，出口的比重愈低；經濟愈發達，服務業的比重愈大。

林毅夫表示，在目前的全球變局之中，必須看清楚自己的優勢，而中國當前擁有三大優勢。

傳統產業後來居上

中國發展態勢和發達國家的差距，像日本在上世紀50年代、新加坡在上世紀70年代、韓國在上世紀80年代的時候。這些東亞經濟體，利用跟發達國家收入水平的差距所代表的產業鏈技術的差距，維持著平均大約是8%至9%的增長。中國從傳統產業後來者的追趕上面看，也有8%的增長潛力。

新興產業半路超車

互聯網、人工智能、雲計算、5G、萬物互聯等新產業 ， 這些產業的產品和技術的研發週期特別短，中國有全世界最完備的產業布局、全世界最好的供應鏈，在這種短周期的新產業革命上，可以和發達國家齊頭並進。 最明顯的表現就是所謂的「獨角獸」，創業10年還沒上市，但市值已超過10億美元

中國市場購買力強

按照購買力評價計算，中國有全世界最大的市場，按照市場匯率計算，中國也是全世界第二大的市場。就像航空母艦一樣，體量越大，抵抗外來衝擊的能力就越強，所以中國在未來的發展上可以維持比其他國家更穩定的發展。

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責任編輯：陳建錫

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