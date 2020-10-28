【中美科技戰】任正非解說科技戰：從沒祥林嫂式和平

中美科技戰延燒不已，背後是一場大國爭霸。華為創辦人任正非早前與科學家與大學生互時，觸及這一議題。他不僅倡議不計功利，著力發展基礎科學，還僅美國飛機氣動技術、俄羅斯小型核發動機為例，暗指一國必須擁有自己的科技，才能保障自己享有和平，直言「祥林嫂式和平不存在」。

華為訊發布平台「心聲社區」周二（27日）刊出任正非上月訪問北京大學、清華大學、中國科學院等學校，與部分科學家、學生代表座談時的發言。

任正非談及基礎科學的重要性時，以美國為例，指二戰前50年，美國科研上充滿功利主義，不重視基礎研究，大量依賴歐洲的燈塔照耀，利用歐洲的基礎研究成果，發展短、平、快的產業。

但這樣做卻受制於人。

任正非暗指 美國因基礎科學而強大

直至二戰尾聲，時任總統羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）的科技顧問萬尼瓦爾·布殊（Vannevar Bush）提出，要重視不以應用為目的的基礎研究，面向長遠，逐步擺脫了對歐洲基礎科學研究的依賴。

事實上，美國科技在二戰後長足發展。任正非然後引述兩個例子，暗示一個國家要有基礎科技，才能在世界舞台有話語權、甚至才能確保享有和平。

其一，任正非套用北大副校長張平文的話，指波音-777飛機的風洞吹風，是使用全新的空氣動力學軟件模擬仿真，使過去需要80次風洞試驗、大大減少到現在的7次左右。「那麽說明，美國已把空氣動力學的漩渦都變成了經典力學方程。而中國不吹風還不敢造飛機」。

其二，俄羅斯將核發動機小型化，形成了戰略威懾；美國把核彈小型化、戰術化、無污染化。

任正非直言，「和平需要實力相當才可獲取，祥林嫂式的和平是不存在的，美國的科技發展史就是一面鏡子，中國以此來反思科技發展戰略的系統性、科學性。學人之長，長自己之力」。

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任正非沒解釋「祥林嫂式的和平」是指什麼。祥林嫂其實是魯迅小說《祝福》的角色，他說話是總是喋喋不休，不斷重覆自己的悲慘經歷，但做事卻畏畏縮縮，從不去思考改變悲慘際遇。分析指，任正非用上這一典故，大概想說明和平不能空談，一國要擁有科技才能震懾別人，保障自己的安全。

美國主張中美科技脫鈎 只會重返落後

另外，任正非又談及中美關係，他指出，美國當前主張中美科技脫鈎，但要注意是，美國是因爲開放才走到今天的強大，封閉只會重返落後的。

針對華為目下的困難，任正非對此指出，「華爲今天遇到的困難，不是依托全球化平台，在戰略方向上壓上重兵産生突破，而有什麽錯誤。而是華爲設計的先進芯片，中國國內的基礎工業還造不出來，我們不可能又做產品，又去製造芯片」。

他似以此話，鼓勵中國產業界要整體升級，才能保障自身的競爭力。

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責任編輯：鄧國強

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