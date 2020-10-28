人臉識別有多危？花2元「買臉」能當千面大盜（組圖，有片）

▲ 人臉識別有多危？花2元「買臉」能當千面大盜

購物「刷臉」支付、用手機「刷臉」解鎖，進小區「刷臉」開門……越來越多的事情可以「刷臉」，用人臉識別技術來解決。但內地人臉識別也帶來訊息安全風險，中央電視台報道就揭發市面上，只需2元（人民幣，下同）就能買上千張人臉照片，也能用3D打印的人臉面具或頭套，這都有助不法之徒騙過AI人臉識別系統，謀取不法利益。

央視報道，內地最新一份報告顯示，有九成以上的受訪者都使用過人臉識別，不過有六成受訪者認為人臉識別技術有濫用趨勢，還有三成受訪者表示，已經因為人臉信息洩露、濫用而遭受到隱私或財產損失。

內地人臉識別處處 4成受訪者不想用逾7成憂信息洩露

【人臉識別】清華學者：人臉資訊洩漏 會帶來一輩子風險（組圖）

報道指出，在警方今年破獲的兩宗盜用公民個人信息案中，值得注意的是，犯罪嫌疑人都是利用「AI換臉技術」非法獲取公民照片進行預處理，而後再通過「照片活化」軟件生成動態影片，騙過了人臉核驗機制，得以實施犯罪的。

報道說，專家表示，目前最簡單的人臉識別，只需要採集、提取人臉上的6個或8個特徵點就能實現。而複雜的人臉識別，則需要採集、提取人臉上的數十個乃至上百個特徵點才能實現。相比於解鎖手機，「刷臉」支付、「刷臉」進小區等應用，採集的人臉特徵點更多，安全性自然也更高。

此外，目前已經研發出了專門針對生物特徵的活體檢測技術，可有效識別掃瞄對象的生命體徵，大大降低了識別系統把照片或面具當人臉的風險。

臉相被盜用 風險豈只失財？

報導稱，經調查發現，在某些網絡交易平台上，只要花2元就能買到上千張人臉照片，而5000多張人臉照片標價還不到10元。商家的素材庫裡，全都是真人生活照、自拍照等充滿個人隱私內容的照片。客服被問及這些圖片是否涉及版權時，矢口否認，但卻提供不了任何可以證明照片版權的材料。

這些包含個人信息的人臉照片如果落入不法分子手中，照片主人除了有可能遭遇精準詐騙，蒙受財產損失之外，甚至還有可能因自己的人臉信息被用於洗錢、涉黑等違法犯罪活動，而捲入刑事訴訟。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【神州熱話】南京高校課室引入「人臉識別」 學生不能打瞌睡

港珠澳巴士引人臉識別 司機20秒打3呵欠發警報

美AI公司用3D面具 騙過微信及支付寶人臉識別

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁