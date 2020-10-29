【中美角力】美司法部起訴8名中國人  指涉嫌執行「獵狐行動」

美國司法部以及聯邦調查局（FBI）週三（10月28日）舉辦聯合新聞會，指控8人密謀代表中共政府在美參加「威脅、騷擾、監視和恐嚇中國公民返回中國的國際運動」。其中五人當日在美國境內被捕，另外三人相信已經逃至美國境外。

自2014年以來，中國開展了名為「獵狐」的計劃，追緝潛逃海外的貪污分子。

中國外交部發言人曾表示，「中方在海外開展『獵狐行動』，抓回外逃嫌犯……美方官員作出如此表態，難道是希望美國成為犯罪分子的『避罪天堂』嗎？」

據聯邦調查局宣布，在中國政府領導下，八名嫌犯過去在美國境內為達到各種政治目的，從事了一系列非法行動；聯邦調查局員工在長達多年調查，多名案件受害者稱遭到這些嫌犯過去對他們使用威脅、監禁、跟蹤等犯罪行為。

其中一起案件中，嫌犯威脅一名美國公民回國接受十年有期徒刑以換取其妻女的安全，另外一起案件中威脅受害者選擇自殺或者主動回到中國，還有受害者門前收到威脅紙條等。

聯邦調查局稱今年早上被捕的五名嫌犯分散在美國紐約、新澤西、洛杉磯等多個地區，另外三人相信已經逃到美國境外；「我們希望傳達一個非常明確的信息，就是中國政府領導下的這些非法行為在美國是絕對不被允許的，如果還有受害者認為遭受到中國政府的威脅，可立即向美國聯邦調查局尋求幫助。」

責任編輯：鄧中建