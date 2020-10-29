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五中全會今天閉幕  將向美國傳遞這個重要訊號

國情動向 11:14 2020/10/29

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五中全會今天閉幕  將向美國傳遞這個重要訊號

中美關低深陷低迷的背景下，中共十九屆五中全會今天閉幕，會議預定通過十四五規劃（2012-2025）及2035遠期目標的建議。有政治分析師指，中國未來5年的發展藍圖會有兩個主軸：一是持續推動經濟復蘇，二是減少美國對中國發展的影響，並形容這是史上「地緣政治意涵」最強的5年規劃。

全稱為「中國共產黨第屆中央委員會第五次全體會議」的五中全會，於26至29日在北京召開，也就是預定今天稍後閉幕，今次會議備受外界重視，不僅它將討論中國今後5年、乃至15年的發展藍圖與目標，更重要是這些藍圖，將顯示中央如何回應美國圍堵。

【五中全會】中國轉軌內循環為主  五中要解決三大問題

【五中全會】彭博唱好十四五：中國經濟或十年內超美

套用《日經亞洲評論》的話，不可否認的是，中國的地緣政治局勢，已幾乎跌入冰點；科技上，美國打壓華為，強迫TikTok退出美國，擴大高科技制裁名單；外交上，中美關閉彼此的領事館、驅逐記者；軍事上，中美軍機與艦隻競相在南海與台海巡航。

現階段中國面臨著由美國主導，對中國的全面脫鉤與全面圍堵戰略，十四五正是擔負著如何排除困難、在現有基礎上往前邁進的責任。

推動復蘇＋減少美國影響

歐亞集團中國與東北亞主管赫爾森（Michael Hirson）報告指出，十四五將是迄今有最強「地緣政治」意涵的5年計劃。

而安德思資產管理公司前首席投資官陸修泉（Brock Silvers）向《BBC中文》表示，「新的五年計劃可能反映出兩大主題——經濟復甦和減少美國的影響」。

【五中全會懶人包】十四五、2035與雙循環  關係25年國運

【五中全會】中美科技戰下求生存 十四五規劃重中重

其中在減少美國影響方面，中國的十四五計劃預定的的基本戰略是「內外雙循環」，希望可以充分發揮中國經濟的自體循環力，並透過一帶一路，使內、外兩個循環相互促進，以因應美國全面脫鉤及疫情衝擊。

此外，中國將積極推動「新基建」，包括了AI、5G、大數據、半導體等高科技領域，在需求面有機會帶動極為巨大的投資與消費，還有機會透過這些技術，取得全球領先地位。

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瑞銀（UBS）中國經濟學家張寧此前預計，中國將把研發支出從GDP的2.5％提高到3％。「因為脫鉤的壓力，和美國對中國科技企業的限制，中國會投入更多資源在研發」。

事實上，習近平就曾在深圳公開講話中強調，推動新基建和十四五，都將進一步向外資敞開大門。

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責任編輯：鄧國強

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