  • 26°C
香港時間 : 20201029日 (四) 13:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】美列「中國和平統一促進會」為外國使團　蓬佩奧這樣評論

國情動向 12:34 2020/10/29

分享：

美將「中國和平統一促進會」列外國使團 蓬佩奧稱屬中共掩護機構

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，中共將總部位於美國華府的「中國和平統一促進會」當成掩護機構，在美國進行外宣與惡意影響力行動，美國務院決定將促進會列為外國使團。

蓬佩奧發聲明指出，中國和平統一促進會受到中國統戰部控制，而統戰部功能是替中國消除威脅，並在海外擴展影響力及進行外宣。蓬佩奧表示，美國務院依據外國代表機構法，將華府中國和平統一促進會列為外國使團；目的與8月將孔子學院美國中心列為外國使團相同，都是要讓外界了解這些組織性質，並認清他們傳播的訊息來自北京。

孔子學院美國中心主責管理美國國內孔子學院。蓬佩奧8月時指出，該中心在美國校園推動中國外宣及惡意影響力行動，孔子學院則是中國資助成立的全球影響力、文宣工具。根據中國和平統一促進會網站，該團體是由旅居美國大華盛頓地區的華人與華僑組成，「旨為堅持『一個中國』的原則，反對分裂中國國土和主權的一切言行」，並負責「研究中國統一可行方案，為中國的最終完全統一努力」。

【中美角力】蓬佩奧抵斯里蘭卡 稱中國是「掠奪者」

【中美角力】蓬佩奧指控中國 試圖消除不符中共思想的宗教信仰

依據外國代表機構法規定，未來中國和平統一促進會必須向美方提供僱員名單及註冊現有房產，購買或租賃新房產前也須事先獲得批准。蓬佩奧同時宣布，終止2011年為促進地方合作，與中國簽署建立「美中省州長論壇」的備忘錄。

蓬佩奧說，備忘錄簽署後，總部位於北京的「中國人民對外友好協會」，試圖直接惡意影響美國州層級與其他地方領袖，以推動中共的全球議程，認為協會的行動有損論壇初衷。

【中美角力】蓬佩奧下周起訪印度等亞洲4國 擬提及中國威脅

【中美角力】美再列6中媒為外交使團　胡錫進稱中國必報復

【中美角力】拉攏盟友與中國脫鉤 蓬佩奧稱巴西應減對華依賴

【中美角力】剛說完「關閉孔子學院」 蓬佩奧為何又籲國民學中文？

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美角力】蓬佩奧訪問印度 籲美印共同努力應對中國威脅
2020/10/27
【中美角力】蓬佩奧訪問印度 籲美印共同努力應對中國威脅
【中美角力】蓬佩奧指控中國 試圖消除不符中共思想的宗教信仰
2020/10/28
【中美角力】蓬佩奧指控中國 試圖消除不符中共思想的宗教信仰
蓬佩奧致敬中印衝突死亡印軍 美國印度簽署防務協議
2020/10/28
蓬佩奧致敬中印衝突死亡印軍 美國印度簽署防務協議
【中美角力】蓬佩奧抵斯里蘭卡 稱中國是「掠奪者」
2020/10/28
【中美角力】蓬佩奧抵斯里蘭卡 稱中國是「掠奪者」
外交 政治 內政 地緣政治 經濟 蓬佩奧 中國共產黨 香港 中國 美國

上一篇文章

【一帶一路】世界銀行制裁兩間中國公司 涉贊比亞電力項目欺詐

下一篇文章

五中全會今天閉幕 將向美國傳遞這個重要訊號
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美國趕走錢學森 成就中國造出導彈指向美（組圖）
【中美角力】美國趕走錢學森 成就中國造出導彈指向美（組圖）
【中美角力】南韓對「亞洲北約」態度消極 原來擔心中國這樣做？
【中美角力】南韓對「亞洲北約」態度消極 原來擔心中國這樣做？
【中美科技戰】任正非：中國科研似足美國二戰前 充斥功利
【中美科技戰】任正非：中國科研似足美國二戰前 充斥功利
兩岸進入「準戰爭狀態」？ 大陸國台辦這樣回應
兩岸進入「準戰爭狀態」？ 大陸國台辦這樣回應
【孟晚舟案】辯方3招爭孟晚舟重獲自由 最新用這理據　
【孟晚舟案】辯方3招爭孟晚舟重獲自由 最新用這理據　
【美國大選】特朗普被指輸掉中美貿易戰 根本沒什好炫耀
【美國大選】特朗普被指輸掉中美貿易戰 根本沒什好炫耀